Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita BDF456RFE
Арт. 77777Х106198
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|50
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita BDF456RFEE - самая новая модель в классе литий-ионных аккумуляторных дрелей-шуруповертов Makita. Производительность увеличена на 33%, имеет меньший вес - всего 1,5 кг. Компактность, небольшой вес и высокая производительность делают применение максимально удобным.
Преимущества
- Время зарядки аккумулятора- всего 22 минуты
- Наличие лампы точечной подсветки
- Электронная регулировка числа оборотов
- Реверс обеспечивает удобство при выполнении работпо выкручиванию шурупов
- Дополнительный аккумулятор в комплекте поставки
- Быстрозажимной патрон для быстрой и удобной смены рабочей оснастки
- Высокая производительность благодаря большому моменту затяжки
- Легкость и компактность