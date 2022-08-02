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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita BDF456RFE
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita BDF456RFE
    Арт. 77777Х106198
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita BDF456RFE
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita BDF456RFE
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita BDF456RFE
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita BDF456RFE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita BDF456RFE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita BDF456RFE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita BDF456RFE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita BDF456RFE

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita BDF456RFE

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 77777Х106198
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		50
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita BDF456RFEE - самая новая модель в классе литий-ионных аккумуляторных дрелей-шуруповертов Makita. Производительность увеличена на 33%, имеет меньший вес - всего 1,5 кг. Компактность, небольшой вес и высокая производительность делают применение максимально удобным.

        Преимущества

        • Время зарядки аккумулятора- всего 22 минуты
        • Наличие лампы точечной подсветки
        • Электронная регулировка числа оборотов
        • Реверс обеспечивает удобство при выполнении работпо выкручиванию шурупов
        • Дополнительный аккумулятор в комплекте поставки
        • Быстрозажимной патрон для быстрой и удобной смены рабочей оснастки
        • Высокая производительность благодаря большому моменту затяжки
        • Легкость и компактность