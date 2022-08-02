Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita BDF456RFE

Преимущества

Время зарядки аккумулятора- всего 22 минуты

Наличие лампы точечной подсветки

Электронная регулировка числа оборотов

Реверс обеспечивает удобство при выполнении работпо выкручиванию шурупов

Дополнительный аккумулятор в комплекте поставки

Быстрозажимной патрон для быстрой и удобной смены рабочей оснастки

Высокая производительность благодаря большому моменту затяжки

Легкость и компактность

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita BDF456RFEE - самая новая модель в классе литий-ионных аккумуляторных дрелей-шуруповертов Makita. Производительность увеличена на 33%, имеет меньший вес - всего 1,5 кг. Компактность, небольшой вес и высокая производительность делают применение максимально удобным.