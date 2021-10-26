Мощная аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF453RFE (патрон 13 мм, емкость 3 Ач, кейс)

Преимущества

Аккумуляторная дрель Makita DDF453RFE сверлит отверстия диаметром 13 мм в стальных заготовках. 16 ступеней крутящего момента позволяют подбирать наиболее подходящий режим работы для конкретных деталей. Модель питается от аккумулятора и не нуждается в силовом кабеле, что делает ее мобильной. Поставка осуществляется в специальном кейсе для удобной и бережной транспортировки без потери комплектующих элементов.