Мощная аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF453RFE (патрон 13 мм, емкость 3 Ач, кейс)

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF453RFE
Арт. X1048041302402
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|42
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
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- Аккумуляторная дрель Makita DDF453RFE сверлит отверстия диаметром 13 мм в стальных заготовках. 16 ступеней крутящего момента позволяют подбирать наиболее подходящий режим работы для конкретных деталей. Модель питается от аккумулятора и не нуждается в силовом кабеле, что делает ее мобильной. Поставка осуществляется в специальном кейсе для удобной и бережной транспортировки без потери комплектующих элементов.
Преимущества
- Дополнительный аккумулятор в комплекте поставки
- Функциональный инструмент
- Электронная регулировка числа оборотов
- Замена биты одной рукой
- Комфортная эксплуатация
- Двухскоростной редуктор на металлических шестернях