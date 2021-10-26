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Мощная аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF453RFE (патрон 13 мм, емкость 3 Ач, кейс)
5.0
4
19 090 ₽
22 390 ₽
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF453RFE
    Арт. X1048041302402
    5.0
    4
    Мощная аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF453RFE (патрон 13 мм, емкость 3 Ач, кейс)
    Мощная аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF453RFE (патрон 13 мм, емкость 3 Ач, кейс)
    Мощная аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF453RFE (патрон 13 мм, емкость 3 Ач, кейс)
      Мощная аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF453RFE (патрон 13 мм, емкость 3 Ач, кейс)
      Мощная аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF453RFE (патрон 13 мм, емкость 3 Ач, кейс)
      Мощная аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF453RFE (патрон 13 мм, емкость 3 Ач, кейс)

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF453RFE

      • -3 300 ₽
      19 090 ₽
      22 390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X1048041302402
      5.0
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		42
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      • -3 300 ₽
      19 090 ₽
      22 390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Аккумуляторная дрель Makita DDF453RFE сверлит отверстия диаметром 13 мм в стальных заготовках. 16 ступеней крутящего момента позволяют подбирать наиболее подходящий режим работы для конкретных деталей. Модель питается от аккумулятора и не нуждается в силовом кабеле, что делает ее мобильной. Поставка осуществляется в специальном кейсе для удобной и бережной транспортировки без потери комплектующих элементов.

        Преимущества

        • Дополнительный аккумулятор в комплекте поставки
        • Функциональный инструмент
        • Электронная регулировка числа оборотов
        • Замена биты одной рукой
        • Комфортная эксплуатация
        • Двухскоростной редуктор на металлических шестернях