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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF453SHE
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF453SHE
    Арт. X1048041302385
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF453SHE

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF453SHE

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1048041302385
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Макс. крутящий момент, Нм
      		42
      Тип аккумулятора
      		Li-ion
      Емкость аккумулятора, А/ч
      		1.3
      Класс товара
      		профессиональный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF453SHE рассчитан на максимально качественное завинчивание крепежа и на выполнение операций по созданию отверстий. Он прекрасно справляется со многими часто применяемыми сегодня материалами и может с успехом эксплуатироваться в различных областях деятельности. Для стали диаметр сверления у данной модели имеет величину 13 мм, а для древесины 36 мм. Что касается максимального крутящего момента, то он равняется 42 Нм. Работать с предлагаемым агрегатом крайне просто. Благодаря легкости и эргономичности его можно использовать длительное время без всякого утомления. Предназначенные для устройства батареи с зарядкой включены в его комплект.

        Преимущества

        • Реверс позволяет с легкостью выкручивать крепеж и освобождать сверло
        • Электрический тормоз двигателя
        • Нескользящая максимально удобная рукоятка
        • Данная безударная модель поставляется с идеально подходящим для ее транспортировки кейсом