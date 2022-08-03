Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF453SHE
Арт. X1048041302385
Характеристики
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Производитель
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Макс. крутящий момент, Нм
|42
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Тип аккумулятора
|Li-ion
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Емкость аккумулятора, А/ч
|1.3
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Класс товара
|профессиональный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF453SHE рассчитан на максимально качественное завинчивание крепежа и на выполнение операций по созданию отверстий. Он прекрасно справляется со многими часто применяемыми сегодня материалами и может с успехом эксплуатироваться в различных областях деятельности. Для стали диаметр сверления у данной модели имеет величину 13 мм, а для древесины 36 мм. Что касается максимального крутящего момента, то он равняется 42 Нм. Работать с предлагаемым агрегатом крайне просто. Благодаря легкости и эргономичности его можно использовать длительное время без всякого утомления. Предназначенные для устройства батареи с зарядкой включены в его комплект.
Преимущества
- Реверс позволяет с легкостью выкручивать крепеж и освобождать сверло
- Электрический тормоз двигателя
- Нескользящая максимально удобная рукоятка
- Данная безударная модель поставляется с идеально подходящим для ее транспортировки кейсом