Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF453SHE рассчитан на максимально качественное завинчивание крепежа и на выполнение операций по созданию отверстий. Он прекрасно справляется со многими часто применяемыми сегодня материалами и может с успехом эксплуатироваться в различных областях деятельности. Для стали диаметр сверления у данной модели имеет величину 13 мм, а для древесины 36 мм. Что касается максимального крутящего момента, то он равняется 42 Нм. Работать с предлагаемым агрегатом крайне просто. Благодаря легкости и эргономичности его можно использовать длительное время без всякого утомления. Предназначенные для устройства батареи с зарядкой включены в его комплект.

Преимущества