Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF332DWMX1
Арт. X104804130260801
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|35
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|бесщеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF332DWMX1 оснащена быстрозажимным патроном, благодаря чему замена оснастки не занимает много времени. Предусмотрена подсветка, что позволяет работать при плохом освещении. Электронная регулировка удобна для работы с разными материалами. Чемодан решает вопрос хранения и транспортировки
Преимущества
- Бесщеточный двигатель - для долгого срока службы аккумуляторной дрели-шуруповерт Makita DF332DWMX1
- Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки
- Наличие реверса
- Встроенная подсветка
- Металлический зажим - для ношения инструмента на ремне
- 2 аккумулятора - для продолжительных работ
- Li-lon аккумуляторы: без эффекта памяти, без саморазряда
- 4 биты в комплекте
- Чемодан - для удобства хранения и транспортировки инструмента и принадлежностей