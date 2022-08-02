Преимущества

Бесщеточный двигатель - для долгого срока службы аккумуляторной дрели-шуруповерт Makita DF332DWMX1

Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки

Наличие реверса

Встроенная подсветка

Металлический зажим - для ношения инструмента на ремне

2 аккумулятора - для продолжительных работ

Li-lon аккумуляторы: без эффекта памяти, без саморазряда

4 биты в комплекте

Чемодан - для удобства хранения и транспортировки инструмента и принадлежностей

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF332DWMX1 оснащена быстрозажимным патроном, благодаря чему замена оснастки не занимает много времени. Предусмотрена подсветка, что позволяет работать при плохом освещении. Электронная регулировка удобна для работы с разными материалами. Чемодан решает вопрос хранения и транспортировки