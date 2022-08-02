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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF332DWMX1
4.5
2
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF332DWMX1
    Арт. X104804130260801
    4.5
    2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF332DWMX1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF332DWMX1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF332DWMX1
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF332DWMX1
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF332DWMX1
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF332DWMX1

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF332DWMX1

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X104804130260801
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		35
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		бесщеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF332DWMX1 оснащена быстрозажимным патроном, благодаря чему замена оснастки не занимает много времени. Предусмотрена подсветка, что позволяет работать при плохом освещении. Электронная регулировка удобна для работы с разными материалами. Чемодан решает вопрос хранения и транспортировки

        Преимущества

        • Бесщеточный двигатель - для долгого срока службы аккумуляторной дрели-шуруповерт Makita DF332DWMX1
        • Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки
        • Наличие реверса
        • Встроенная подсветка
        • Металлический зажим - для ношения инструмента на ремне
        • 2 аккумулятора - для продолжительных работ
        • Li-lon аккумуляторы: без эффекта памяти, без саморазряда
        • 4 биты в комплекте
        • Чемодан - для удобства хранения и транспортировки инструмента и принадлежностей