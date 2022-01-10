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Аккумуляторная дрель-шуруповeрт Makita DF347DWLE. фонарь
5.0
1
11 999 ₽
19 590 ₽
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповeрт Makita DF347DWLE. фонарь
    Арт. X1048041302572
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповeрт Makita DF347DWLE. фонарь
    Аккумуляторная дрель-шуруповeрт Makita DF347DWLE. фонарь
    Аккумуляторная дрель-шуруповeрт Makita DF347DWLE. фонарь
    Аккумуляторная дрель-шуруповeрт Makita DF347DWLE. фонарь
    Аккумуляторная дрель-шуруповeрт Makita DF347DWLE. фонарь
    Аккумуляторная дрель-шуруповeрт Makita DF347DWLE. фонарь
    Аккумуляторная дрель-шуруповeрт Makita DF347DWLE. фонарь
    Аккумуляторная дрель-шуруповeрт Makita DF347DWLE. фонарь
    Аккумуляторная дрель-шуруповeрт Makita DF347DWLE. фонарь
    Аккумуляторная дрель-шуруповeрт Makita DF347DWLE. фонарь
    Аккумуляторная дрель-шуруповeрт Makita DF347DWLE. фонарь
    Аккумуляторная дрель-шуруповeрт Makita DF347DWLE. фонарь
    Аккумуляторная дрель-шуруповeрт Makita DF347DWLE. фонарь
    Аккумуляторная дрель-шуруповeрт Makita DF347DWLE. фонарь
    Аккумуляторная дрель-шуруповeрт Makita DF347DWLE. фонарь
    Аккумуляторная дрель-шуруповeрт Makita DF347DWLE. фонарь
      Аккумуляторная дрель-шуруповeрт Makita DF347DWLE. фонарь
      Аккумуляторная дрель-шуруповeрт Makita DF347DWLE. фонарь
      Аккумуляторная дрель-шуруповeрт Makita DF347DWLE. фонарь
      Аккумуляторная дрель-шуруповeрт Makita DF347DWLE. фонарь
      Аккумуляторная дрель-шуруповeрт Makita DF347DWLE. фонарь
      Аккумуляторная дрель-шуруповeрт Makita DF347DWLE. фонарь
      Аккумуляторная дрель-шуруповeрт Makita DF347DWLE. фонарь
      Аккумуляторная дрель-шуруповeрт Makita DF347DWLE. фонарь
      Аккумуляторная дрель-шуруповeрт Makita DF347DWLE. фонарь
      Аккумуляторная дрель-шуруповeрт Makita DF347DWLE. фонарь
      Аккумуляторная дрель-шуруповeрт Makita DF347DWLE. фонарь
      Аккумуляторная дрель-шуруповeрт Makita DF347DWLE. фонарь
      Аккумуляторная дрель-шуруповeрт Makita DF347DWLE. фонарь
      Аккумуляторная дрель-шуруповeрт Makita DF347DWLE. фонарь
      Аккумуляторная дрель-шуруповeрт Makita DF347DWLE. фонарь
      Аккумуляторная дрель-шуруповeрт Makita DF347DWLE. фонарь

      Аккумуляторная дрель-шуруповeрт Makita DF347DWLE. фонарь

      • -7 591 ₽
      11 999 ₽
      19 590 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 470 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1048041302572
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		30
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      • -7 591 ₽
      11 999 ₽
      19 590 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 470 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF347DWLE предназначена для работ с крепежом и сверления отверстий. Функция реверса помогает без лишних усилий высвобождать застрявшее сверло. Литий-ионная технология увеличивает срок службы аппарата и позволяет заряжать аккумулятор вне зависимости от степени его разрядки. Инструмент работает с батареями серии G. Модель поставляется с фонарем, благодаря чему можно работать даже при плохом освещении. 

        Преимущества

        • Высокая мощность и производительность
        • Усиленная защита от проникновения пыли и влаги - для долгого срока службы инструмента
        • Наличие реверса
        • Двухскоростной редуктор, 16 ступеней крутящего момента, электронная регулировка оборотов - для различного рода задач
        • Li-lon аккумуляторы: без эффекта памяти, без саморазряда
        • 2 аккумулятора - для продолжительных работ
        • Кейс - для удобства хранения и транспортировки аккумуляторной дрели-шуруповерт Makita DF347DWLE и принадлежностей