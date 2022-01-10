Аккумуляторная дрель-шуруповeрт Makita DF347DWLE. фонарь

Преимущества

Высокая мощность и производительность

Усиленная защита от проникновения пыли и влаги - для долгого срока службы инструмента

Наличие реверса

Двухскоростной редуктор, 16 ступеней крутящего момента, электронная регулировка оборотов - для различного рода задач

Li-lon аккумуляторы: без эффекта памяти, без саморазряда

2 аккумулятора - для продолжительных работ

Кейс - для удобства хранения и транспортировки аккумуляторной дрели-шуруповерт Makita DF347DWLE и принадлежностей

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF347DWLE предназначена для работ с крепежом и сверления отверстий. Функция реверса помогает без лишних усилий высвобождать застрявшее сверло. Литий-ионная технология увеличивает срок службы аппарата и позволяет заряжать аккумулятор вне зависимости от степени его разрядки. Инструмент работает с батареями серии G. Модель поставляется с фонарем, благодаря чему можно работать даже при плохом освещении.