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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF457DWLE, с фонарем
5.0
1
13 319 ₽
16 790 ₽
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF457DWLE, с фонарем
    Арт. X104804130260903
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF457DWLE, с фонарем
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF457DWLE, с фонарем
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF457DWLE, с фонарем
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF457DWLE, с фонарем
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF457DWLE, с фонарем
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF457DWLE, с фонарем
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF457DWLE, с фонарем
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF457DWLE, с фонарем
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF457DWLE, с фонарем
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF457DWLE, с фонарем
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF457DWLE, с фонарем
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF457DWLE, с фонарем

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF457DWLE, с фонарем

      • -3 471 ₽
      13 319 ₽
      16 790 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X104804130260903
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		42
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      • -3 471 ₽
      13 319 ₽
      16 790 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF457DWLE предназначена для сверления отверстий и закручивания/откручивания крепежных элементов. В зависимости от плотности материала, при заворачивании и выворачивании шурупов, можно выбрать один из 16 режимов крутящего момента. Литий-ионная технология увеличивает срок службы аппарата и позволяет заряжать аккумулятор вне зависимости от степени его разрядки. Модель работает с батареями серии G. 

        Преимущества

        • Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки
        • Усиленная защита от проникновения пыли и влаги
        • Наличие реверса
        • 16 ступеней крутящего момента - для работы с разными материалами
        • 2 аккумулятора - для продолжительных работ
        • Li-lon аккумуляторы: без эффекта памяти, без саморазряда
        • Чемодан - для удобства хранения и транспортировки аккумуляторной дрели-шуруповерт Makita DF457DWLE