Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF457DWLE, с фонарем

Преимущества

Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки

Усиленная защита от проникновения пыли и влаги

Наличие реверса

16 ступеней крутящего момента - для работы с разными материалами

2 аккумулятора - для продолжительных работ

Li-lon аккумуляторы: без эффекта памяти, без саморазряда

Чемодан - для удобства хранения и транспортировки аккумуляторной дрели-шуруповерт Makita DF457DWLE

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF457DWLE предназначена для сверления отверстий и закручивания/откручивания крепежных элементов. В зависимости от плотности материала, при заворачивании и выворачивании шурупов, можно выбрать один из 16 режимов крутящего момента. Литий-ионная технология увеличивает срок службы аппарата и позволяет заряжать аккумулятор вне зависимости от степени его разрядки. Модель работает с батареями серии G.