Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF457DWLE, с фонарем
Арт. X104804130260903
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|42
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
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- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF457DWLE предназначена для сверления отверстий и закручивания/откручивания крепежных элементов. В зависимости от плотности материала, при заворачивании и выворачивании шурупов, можно выбрать один из 16 режимов крутящего момента. Литий-ионная технология увеличивает срок службы аппарата и позволяет заряжать аккумулятор вне зависимости от степени его разрядки. Модель работает с батареями серии G.
Преимущества
- Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки
- Усиленная защита от проникновения пыли и влаги
- Наличие реверса
- 16 ступеней крутящего момента - для работы с разными материалами
- 2 аккумулятора - для продолжительных работ
- Li-lon аккумуляторы: без эффекта памяти, без саморазряда
- Чемодан - для удобства хранения и транспортировки аккумуляторной дрели-шуруповерт Makita DF457DWLE