Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF331DWAX2
Арт. X104804130260910
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Класс товара
|профессиональный
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF331DWAX2 предназначена для закручивания крепежа и сверления отверстий. Функция реверса служит для легкого выведения сверла из материала. 18 режимов крутящего момента + позиция сверления - для выбора нужного в зависимости от интенсивности работы. Дополнительный аккумулятор делает работу автономной
Преимущества
- Высокая производительность
- Широкий диапазон моментов затягивания
- Усиленная защита от проникновения пыли и влаги
- Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки
- Li-lon аккумулятор: без эффекта памяти, без саморазряда
- 2 аккумулятора - для продолжительных работ
- Набор оснастки в комплекте
- Чемодан - для удобства хранения и транспортировки аккумуляторной дрели-шуруповерт Makita DF331DWAX2