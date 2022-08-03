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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF331DWAX2
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF331DWAX2
    Арт. X104804130260910
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF331DWAX2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF331DWAX2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF331DWAX2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF331DWAX2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF331DWAX2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF331DWAX2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF331DWAX2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF331DWAX2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF331DWAX2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF331DWAX2

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF331DWAX2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X104804130260910
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Класс товара
      		профессиональный
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF331DWAX2 предназначена для закручивания крепежа и сверления отверстий. Функция реверса служит для легкого выведения сверла из материала. 18 режимов крутящего момента + позиция сверления - для выбора нужного в зависимости от интенсивности работы. Дополнительный аккумулятор делает работу автономной

        Преимущества

        • Высокая производительность
        • Широкий диапазон моментов затягивания
        • Усиленная защита от проникновения пыли и влаги
        • Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки
        • Li-lon аккумулятор: без эффекта памяти, без саморазряда
        • 2 аккумулятора - для продолжительных работ
        • Набор оснастки в комплекте
        • Чемодан - для удобства хранения и транспортировки аккумуляторной дрели-шуруповерт Makita DF331DWAX2