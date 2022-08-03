Преимущества

Высокая производительность

Широкий диапазон моментов затягивания

Усиленная защита от проникновения пыли и влаги

Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки

Li-lon аккумулятор: без эффекта памяти, без саморазряда

2 аккумулятора - для продолжительных работ

Набор оснастки в комплекте

Чемодан - для удобства хранения и транспортировки аккумуляторной дрели-шуруповерт Makita DF331DWAX2

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF331DWAX2 предназначена для закручивания крепежа и сверления отверстий. Функция реверса служит для легкого выведения сверла из материала. 18 режимов крутящего момента + позиция сверления - для выбора нужного в зависимости от интенсивности работы. Дополнительный аккумулятор делает работу автономной