Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita DHP484Z
Арт. X104804130260905
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Класс товара
|профессиональный
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Тип
|аккумуляторный, ударный
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Тип двигателя
|бесщеточный
- Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita DHP484Z предназначена для работы с крепежом, обычного сверления и сверления с ударом. Она оснащена бесщеточным двигателем, благодаря чему увеличивается рабочий ресурс. Рукоятка имеет мягкое покрытие, что способствует комфортному рабочему процессу. Модель работает от LI-lon аккумулятора (приобретается отдельно), который отличается отсутствием саморазряда и эффекта памяти, постоянной готовностью к работе
Преимущества
- Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки
- Бесщеточный двигатель - для долгого срока службы
- 2 режима работы: ударный и безударный
- Наличие реверса
- Рукоятка с мягким покрытием - для комфортной работы
- Встроенная подсветка
- Металлическая скоба - для ношения аккумуляторной ударной дрели-шуруповерт Makita DHP484Z на ремне
- Работает с мелким крепежным винтом М6 и шурупами 10х90 мм
Аккумулятор не входит в комплектацию!