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Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita DHP484Z
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita DHP484Z
    Арт. X104804130260905
    5.0
    1
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita DHP484Z

      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita DHP484Z

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X104804130260905
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Класс товара
      		профессиональный
      Тип
      		аккумуляторный, ударный
      Тип двигателя
      		бесщеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita DHP484Z предназначена для работы с крепежом, обычного сверления и сверления с ударом. Она оснащена бесщеточным двигателем, благодаря чему увеличивается рабочий ресурс. Рукоятка имеет мягкое покрытие, что способствует комфортному рабочему процессу. Модель работает от LI-lon аккумулятора (приобретается отдельно), который отличается отсутствием саморазряда и эффекта памяти, постоянной готовностью к работе

        Преимущества

        • Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки
        • Бесщеточный двигатель - для долгого срока службы
        • 2 режима работы: ударный и безударный
        • Наличие реверса
        • Рукоятка с мягким покрытием - для комфортной работы
        • Встроенная подсветка
        • Металлическая скоба - для ношения аккумуляторной ударной дрели-шуруповерт Makita DHP484Z на ремне
        • Работает с мелким крепежным винтом М6 и шурупами 10х90 мм

        Аккумулятор не входит в комплектацию!