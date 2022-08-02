Преимущества

Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки

Бесщеточный двигатель - для долгого срока службы

2 режима работы: ударный и безударный

Наличие реверса

Рукоятка с мягким покрытием - для комфортной работы

Встроенная подсветка

Металлическая скоба - для ношения аккумуляторной ударной дрели-шуруповерт Makita DHP484Z на ремне

Работает с мелким крепежным винтом М6 и шурупами 10х90 мм

Аккумулятор не входит в комплектацию!

Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita DHP484Z предназначена для работы с крепежом, обычного сверления и сверления с ударом. Она оснащена бесщеточным двигателем, благодаря чему увеличивается рабочий ресурс. Рукоятка имеет мягкое покрытие, что способствует комфортному рабочему процессу. Модель работает от LI-lon аккумулятора (приобретается отдельно), который отличается отсутствием саморазряда и эффекта памяти, постоянной готовностью к работе