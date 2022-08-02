Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita HP330DWE
Арт. Х12713261
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|24
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Тип
|аккумуляторный, ударный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita HP330DWE предназначена для работы с крепежами и сверления отверстий. Отличительной чертой является разделение муфты регулировки крутящего момента и переключения ударного и безударного режимов работы. Данная особенность конструкции обеспечивает удобство управления и значительно продлевает срок службы инструмента. Рукоятка снабжена прорезиненными вставками, что обеспечивает надежный хват и удержания без проскальзывания руки. Кейс упрощает хранение и транспортировку.
Преимущества
- Функция реверса упрощает выведения сверла из материала и позволяет откручивать крепежи
- 3 операции: сверление в дереве и по металу, закручивание саморезов и гаек, ударное сверление по бетону
- 2 скорости вращения с возможностью плавной регулировки
- Специальный держатель кобура позволяет носить шуруповерт на поясе
- Корпус из ударопрочного пластика
- Малый вес снижает энергоемкость рабочего процесса
- Кейс решает вопрос хранения и транспортировки