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Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita HP330DWE
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita HP330DWE
    Арт. Х12713261
    5.0
    1
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita HP330DWE
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita HP330DWE
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita HP330DWE
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita HP330DWE
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita HP330DWE
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita HP330DWE
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita HP330DWE
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita HP330DWE

      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita HP330DWE

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12713261
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		24
      Тип
      		аккумуляторный, ударный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita HP330DWE предназначена для работы с крепежами и сверления отверстий. Отличительной чертой является разделение муфты регулировки крутящего момента и переключения ударного и безударного режимов работы. Данная особенность конструкции обеспечивает удобство управления и значительно продлевает срок службы инструмента. Рукоятка снабжена прорезиненными вставками, что обеспечивает надежный хват и удержания без проскальзывания руки. Кейс упрощает хранение и транспортировку.

        Преимущества

        • Функция реверса упрощает выведения сверла из материала и позволяет откручивать крепежи
        • 3 операции: сверление в дереве и по металу, закручивание саморезов и гаек, ударное сверление по бетону
        • 2 скорости вращения с возможностью плавной регулировки
        • Специальный держатель кобура позволяет носить шуруповерт на поясе
        • Корпус из ударопрочного пластика
        • Малый вес снижает энергоемкость рабочего процесса
        • Кейс решает вопрос хранения и транспортировки