Преимущества

Функция реверса упрощает выведения сверла из материала и позволяет откручивать крепежи

3 операции: сверление в дереве и по металу, закручивание саморезов и гаек, ударное сверление по бетону

2 скорости вращения с возможностью плавной регулировки

Специальный держатель кобура позволяет носить шуруповерт на поясе

Корпус из ударопрочного пластика

Малый вес снижает энергоемкость рабочего процесса

Кейс решает вопрос хранения и транспортировки

Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita HP330DWE предназначена для работы с крепежами и сверления отверстий. Отличительной чертой является разделение муфты регулировки крутящего момента и переключения ударного и безударного режимов работы. Данная особенность конструкции обеспечивает удобство управления и значительно продлевает срок службы инструмента. Рукоятка снабжена прорезиненными вставками, что обеспечивает надежный хват и удержания без проскальзывания руки. Кейс упрощает хранение и транспортировку.