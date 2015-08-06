Дрель аккумуляторная Makita HP 330 DX100 с набором 74 предмета

Преимущества

Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки

Двухскоростной редуктор на металлических шестернях

18 ступеней крутящего момента

Подсветка рабочей зоны

Электронная регулировка оборотов

Обрезиненная рукоятка - для комфортной работы аккумуляторной дрелью Makita HP330DX100

Тормоз двигателя

Небольшой вес (1.1 кг)

Набор бит и сверел в комплекте

2 аккумулятора - для продолжительных работ

Поставляется в чемодане - для удобства хранения и транспортировки

Аккумуляторная дрель Makita HP330DX100 оснащен быстрозажимным патроном, что способствует простой смене оснастки. С помощью специальной муфты можно выставить необходимое значение крутящего момента под конкретный тип материала. Тормоз двигателя обеспечивает безопасность в работе. Встроенная подсветка позволяет вести работу в условиях недостаточной освещенности. Модель поставляется в чемодане с набором бит и сверел.