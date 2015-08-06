Дрель аккумуляторная Makita HP 330 DX100 с набором 74 предмета
Арт. X1048041302441
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Макс. крутящий момент, Нм
|24
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель Makita HP330DX100 оснащен быстрозажимным патроном, что способствует простой смене оснастки. С помощью специальной муфты можно выставить необходимое значение крутящего момента под конкретный тип материала. Тормоз двигателя обеспечивает безопасность в работе. Встроенная подсветка позволяет вести работу в условиях недостаточной освещенности. Модель поставляется в чемодане с набором бит и сверел.
Преимущества
- Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки
- Двухскоростной редуктор на металлических шестернях
- 18 ступеней крутящего момента
- Подсветка рабочей зоны
- Электронная регулировка оборотов
- Обрезиненная рукоятка - для комфортной работы аккумуляторной дрелью Makita HP330DX100
- Тормоз двигателя
- Небольшой вес (1.1 кг)
- Набор бит и сверел в комплекте
- 2 аккумулятора - для продолжительных работ
- Поставляется в чемодане - для удобства хранения и транспортировки