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Дрель аккумуляторная Makita HP 330 DX100 с набором 74 предмета
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Дрель аккумуляторная Makita HP 330 DX100 с набором 74 предмета
    Арт. X1048041302441
    5.0
    1
    Дрель аккумуляторная Makita HP 330 DX100 с набором 74 предмета
    Дрель аккумуляторная Makita HP 330 DX100 с набором 74 предмета
      Дрель аккумуляторная Makita HP 330 DX100 с набором 74 предмета
      Дрель аккумуляторная Makita HP 330 DX100 с набором 74 предмета

      Дрель аккумуляторная Makita HP 330 DX100 с набором 74 предмета

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1048041302441
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Макс. крутящий момент, Нм
      		24
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная дрель Makita HP330DX100 оснащен быстрозажимным патроном, что способствует простой смене оснастки. С помощью специальной муфты можно выставить необходимое значение крутящего момента под конкретный тип материала. Тормоз двигателя обеспечивает безопасность в работе. Встроенная подсветка позволяет вести работу в условиях недостаточной освещенности. Модель поставляется в чемодане с набором бит и сверел.

        Преимущества

        • Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки
        • Двухскоростной редуктор на металлических шестернях
        • 18 ступеней крутящего момента
        • Подсветка рабочей зоны
        • Электронная регулировка оборотов
        • Обрезиненная рукоятка - для комфортной работы аккумуляторной дрелью Makita HP330DX100
        • Тормоз двигателя
        • Небольшой вес (1.1 кг)
        • Набор бит и сверел в комплекте
        • 2 аккумулятора - для продолжительных работ
        • Поставляется в чемодане - для удобства хранения и транспортировки