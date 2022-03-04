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Аккумуляторная отвертка Makita TD021DSE
5.0
6
Найти аналог
Аккумуляторные отвертки
    Аккумуляторная отвертка Makita TD021DSE
    Арт. Х12713264
    5.0
    6
    Аккумуляторная отвертка Makita TD021DSE
    Аккумуляторная отвертка Makita TD021DSE
    Аккумуляторная отвертка Makita TD021DSE
    Аккумуляторная отвертка Makita TD021DSE
    Аккумуляторная отвертка Makita TD021DSE
      Аккумуляторная отвертка Makita TD021DSE
      Аккумуляторная отвертка Makita TD021DSE
      Аккумуляторная отвертка Makita TD021DSE
      Аккумуляторная отвертка Makita TD021DSE
      Аккумуляторная отвертка Makita TD021DSE

      Аккумуляторная отвертка Makita TD021DSE

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12713264
      5.0
      6

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Напряжение аккумулятора, В
      		7.2
      Количество аккумуляторов в комплекте
      		нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная отвертка Makita TD021DSE предназначена для работ с крепежами и сверления отверстий. Имеется ударный и безударный режимы закручивания для удобства ведения различных работ. Рукоятка регулируется относительно корпуса и может быть выставлена в любое удобное для оператора положение. Благодаря блокировке вала модель можно использовать в качестве обычной ручной отвертки. Инструмент поставляется в комплекте с двумя аккумуляторами, что очень удобно при длительной работе вдали от сетей электроснабжения.

        Преимущества

        • Закручивание, закручивание с ударом и сверление по дереву или металлу
        • Блокировка вала делает возможным применение в качестве ручного шуруповерта
        • Мощная светодиодная подсветка для работы в условиях недостаточной освещенности
        • Время зарядки аккумулятора всего 30 минут
        • Тормоз двигателя
        • Регулировка числа оборотов