Преимущества

Закручивание, закручивание с ударом и сверление по дереву или металлу

Блокировка вала делает возможным применение в качестве ручного шуруповерта

Мощная светодиодная подсветка для работы в условиях недостаточной освещенности

Время зарядки аккумулятора всего 30 минут

Тормоз двигателя

Регулировка числа оборотов

Аккумуляторная отвертка Makita TD021DSE предназначена для работ с крепежами и сверления отверстий. Имеется ударный и безударный режимы закручивания для удобства ведения различных работ. Рукоятка регулируется относительно корпуса и может быть выставлена в любое удобное для оператора положение. Благодаря блокировке вала модель можно использовать в качестве обычной ручной отвертки. Инструмент поставляется в комплекте с двумя аккумуляторами, что очень удобно при длительной работе вдали от сетей электроснабжения.