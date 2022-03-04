Аккумуляторная отвертка Makita TD021DSE
Арт. Х12713264
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Напряжение аккумулятора, В
|7.2
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Количество аккумуляторов в комплекте
|нет
- Аккумуляторная отвертка Makita TD021DSE предназначена для работ с крепежами и сверления отверстий. Имеется ударный и безударный режимы закручивания для удобства ведения различных работ. Рукоятка регулируется относительно корпуса и может быть выставлена в любое удобное для оператора положение. Благодаря блокировке вала модель можно использовать в качестве обычной ручной отвертки. Инструмент поставляется в комплекте с двумя аккумуляторами, что очень удобно при длительной работе вдали от сетей электроснабжения.
Преимущества
- Закручивание, закручивание с ударом и сверление по дереву или металлу
- Блокировка вала делает возможным применение в качестве ручного шуруповерта
- Мощная светодиодная подсветка для работы в условиях недостаточной освещенности
- Время зарядки аккумулятора всего 30 минут
- Тормоз двигателя
- Регулировка числа оборотов