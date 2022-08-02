Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo Combo Set 2.1 10.8B BSQuick+SDS 685053000
Арт. X1048041311
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Класс товара
|бытовой
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Тип
|аккумуляторный
- Комплект Metabo Combo Set 2.1 10.8В 685053000 включает в себя 2 аккумуляторных инструмента: винтоверт Power Maxx BS Quick + ударный гайковерт Power Maxx SSD. Набор поставляется в боксе MetaLoc, в котором его удобно хранить и транспортировать. Аккумуляторный винтоверт Power Maxx BS Quick Имеет встроенную подсветку - для освещения рабочего места. 20 ступеней крутящего момента + ступень сверления обеспечивают универсальность применения. Рядом с рукояткой есть клавиша включения реверса для возможности как закручивать, так и откручивать крепеж. Аккумуляторный ударный гайковерт Power Maxx SSD Используется для работ, требующих больших усилий. Корпус редуктора выполнен из алюминиевого литья под давлением, что увеличивает рабочий ресурс инструмента.
ПреимуществаАккумуляторный винтоверт Power Maxx BS Quick
- Регулируемый крутящий момент: 0,5 - 5 Нм
- Максимальный мягкий вращающий момент: 17 Нм
- Максимальный жесткий вращающий момент: 34 Нм
- Резьба сверлильного шпинделя 1/2 " - 20 UNF
- Двухскоростной редуктор (0-360/0-1400 об/мин)
- Функция реверса
- Li-lon аккумуляторы
- Малый вес (всего 800 г)
- 20 ступеней крутящего момента + позиция сверления
- Практичный индикатор мощности для контроля степени зарядки аккумулятора
- Шпиндель с внутренним шестигранником для винтовертных насадок, чтобы работать без патрона
- Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку и способствует длительному сроку службы
- Компактный инструмент
- Малый вес (всего 1 кг)
- Очень высокий крутящий момент
- Многофункциональная система контроля для защиты машины и аккумуляторного блока