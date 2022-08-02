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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo Combo Set 2.1 10.8B BSQuick+SDS 685053000
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo Combo Set 2.1 10.8B BSQuick+SDS 685053000
    Арт. X1048041311
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo Combo Set 2.1 10.8B BSQuick+SDS 685053000

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo Combo Set 2.1 10.8B BSQuick+SDS 685053000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1048041311
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Класс товара
      		бытовой
      Тип
      		аккумуляторный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Комплект Metabo Combo Set 2.1 10.8В 685053000 включает в себя 2 аккумуляторных инструмента: винтоверт Power Maxx BS Quick + ударный гайковерт Power Maxx SSD. Набор поставляется в боксе MetaLoc, в котором его удобно хранить и транспортировать. Аккумуляторный винтоверт Power Maxx BS Quick Имеет встроенную подсветку - для освещения рабочего места. 20 ступеней крутящего момента + ступень сверления обеспечивают универсальность применения. Рядом с рукояткой есть клавиша включения реверса для возможности как закручивать, так и откручивать крепеж. Аккумуляторный ударный гайковерт Power Maxx SSD Используется для работ, требующих больших усилий. Корпус редуктора выполнен из алюминиевого литья под давлением, что увеличивает рабочий ресурс инструмента.

        Преимущества

        Аккумуляторный винтоверт Power Maxx BS Quick
        • Регулируемый крутящий момент: 0,5 - 5 Нм
        • Максимальный мягкий вращающий момент: 17 Нм
        • Максимальный жесткий вращающий момент: 34 Нм
        • Резьба сверлильного шпинделя 1/2 " - 20 UNF
        • Двухскоростной редуктор (0-360/0-1400 об/мин)
        • Функция реверса
        • Li-lon аккумуляторы
        • Малый вес (всего 800 г)
        • 20 ступеней крутящего момента + позиция сверления
        • Практичный индикатор мощности для контроля степени зарядки аккумулятора
        • Шпиндель с внутренним шестигранником для винтовертных насадок, чтобы работать без патрона
        • Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку и способствует длительному сроку службы
        Аккумуляторный ударный гайковерт Power Maxx SSD
        • Компактный инструмент
        • Малый вес (всего 1 кг)
        • Очень высокий крутящий момент
        • Многофункциональная система контроля для защиты машины и аккумуляторного блока