Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo Combo Set 2.1 10.8B BSQuick+SDS 685053000

Преимущества

Регулируемый крутящий момент: 0,5 - 5 Нм

Максимальный мягкий вращающий момент: 17 Нм

Максимальный жесткий вращающий момент: 34 Нм

Резьба сверлильного шпинделя 1/2 " - 20 UNF

Двухскоростной редуктор (0-360/0-1400 об/мин)

Функция реверса

Li-lon аккумуляторы

Малый вес (всего 800 г)

20 ступеней крутящего момента + позиция сверления

Практичный индикатор мощности для контроля степени зарядки аккумулятора

Шпиндель с внутренним шестигранником для винтовертных насадок, чтобы работать без патрона

Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку и способствует длительному сроку службы

Компактный инструмент

Малый вес (всего 1 кг)

Очень высокий крутящий момент

Многофункциональная система контроля для защиты машины и аккумуляторного блока

Комплект Metabo Combo Set 2.1 10.8В 685053000 включает в себя 2 аккумуляторных инструмента: винтоверт Power Maxx BS Quick + ударный гайковерт Power Maxx SSD. Набор поставляется в боксе MetaLoc, в котором его удобно хранить и транспортировать.Имеет встроенную подсветку - для освещения рабочего места. 20 ступеней крутящего момента + ступень сверления обеспечивают универсальность применения. Рядом с рукояткой есть клавиша включения реверса для возможности как закручивать, так и откручивать крепеж.Используется для работ, требующих больших усилий. Корпус редуктора выполнен из алюминиевого литья под давлением, что увеличивает рабочий ресурс инструмента.