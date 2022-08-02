Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx 12 Basic 600091500
Арт. 77777Х106160
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|28
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторный винтоверт Metabo PowerMaxx 12 Basic 600091500 предназначен для завинчивания крепежных элементов, а также для сверления отверстий в металле и дереве. Легкость инструмента и высокая эргономичность способствуют работе без усталости. Есть подсветка для выполнения точных работ. В инструменте предусмотрен контроль параметров - температуры, тока, напряжения. При превышении заданных границ - автоматическое отключение. Такая система способствует сохранению составных частей винтоверта и увеличивает его срок службы. В качестве аккумулятора используется литий-ионная батарея без эффекта памяти. При зарядке аккумулятор охлаждается.
Преимущества
- Быстрая остановка
- Двигатель со встроенной системой воздушного охлаждения
- Тормоз выбега
- Сверлильный шпиндель с внутренним шестигранником для бит-отверток
- Встроенная подсветка
- Малый вес - 0.9 кг
- Провод не ограничивает радиус действия
- Электроника Variospeed (V)
- Быстрая смена аккумуляторов
- Автоматическая блокировка шпинделя