Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx 12 Basic 600091500

Преимущества

Быстрая остановка

Двигатель со встроенной системой воздушного охлаждения

Тормоз выбега

Сверлильный шпиндель с внутренним шестигранником для бит-отверток

Встроенная подсветка

Малый вес - 0.9 кг

Провод не ограничивает радиус действия

Электроника Variospeed (V)

Быстрая смена аккумуляторов

Автоматическая блокировка шпинделя

Аккумуляторный винтоверт Metabo PowerMaxx 12 Basic 600091500 предназначен для завинчивания крепежных элементов, а также для сверления отверстий в металле и дереве. Легкость инструмента и высокая эргономичность способствуют работе без усталости. Есть подсветка для выполнения точных работ. В инструменте предусмотрен контроль параметров - температуры, тока, напряжения. При превышении заданных границ - автоматическое отключение. Такая система способствует сохранению составных частей винтоверта и увеличивает его срок службы. В качестве аккумулятора используется литий-ионная батарея без эффекта памяти. При зарядке аккумулятор охлаждается.