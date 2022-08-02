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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx 12 Basic 600091500
5.0
1
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Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx 12 Basic 600091500
    Арт. 77777Х106160
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx 12 Basic 600091500

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx 12 Basic 600091500

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 77777Х106160
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		28
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторный винтоверт Metabo PowerMaxx 12 Basic 600091500 предназначен для завинчивания крепежных элементов, а также для сверления отверстий в металле и дереве. Легкость инструмента и высокая эргономичность способствуют работе без усталости. Есть подсветка для выполнения точных работ. В инструменте предусмотрен контроль параметров - температуры, тока, напряжения. При превышении заданных границ  - автоматическое отключение. Такая система способствует сохранению составных частей винтоверта и увеличивает его срок службы. В качестве аккумулятора используется литий-ионная батарея без эффекта памяти. При зарядке аккумулятор охлаждается.

        Преимущества

        • Быстрая остановка
        • Двигатель со встроенной системой воздушного охлаждения
        • Тормоз выбега
        • Сверлильный шпиндель с внутренним шестигранником для бит-отверток
        • Встроенная подсветка
        • Малый вес - 0.9 кг
        • Провод не ограничивает радиус действия
        • Электроника Variospeed (V)
        • Быстрая смена аккумуляторов
        • Автоматическая блокировка шпинделя