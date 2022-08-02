Преимущества

Двухскоростной редуктор

Тормоз выбега

Подсветка для лучшей видимости рабочего пространства

Автоматическая блокировка шпинделя;

Электронная регулировка оборотов

Угловая насадка для удобной работы в труднодоступных местах

Высокая мощность

Компактность

Система охлаждения двигателя

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx 12 Pro 600092511 - профессиональный инструмент компакт-класса. Его главными преимуществами являются малый размер, который позволяет работать в самых труднодоступных местах, наличие двух скоростей и привлекательный комплект поставки.