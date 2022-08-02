Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx 12 Pro 600092511
Арт. 77777Х106197
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Класс товара
|профессиональный
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx 12 Pro 600092511 - профессиональный инструмент компакт-класса. Его главными преимуществами являются малый размер, который позволяет работать в самых труднодоступных местах, наличие двух скоростей и привлекательный комплект поставки.
Преимущества
- Двухскоростной редуктор
- Тормоз выбега
- Подсветка для лучшей видимости рабочего пространства
- Автоматическая блокировка шпинделя;
- Электронная регулировка оборотов
- Угловая насадка для удобной работы в труднодоступных местах
- Высокая мощность
- Компактность
- Система охлаждения двигателя