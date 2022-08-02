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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx 12 Pro 600092511
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx 12 Pro 600092511
    Арт. 77777Х106197
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx 12 Pro 600092511

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx 12 Pro 600092511

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 77777Х106197
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Класс товара
      		профессиональный
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx 12 Pro 600092511 - профессиональный инструмент компакт-класса. Его главными преимуществами являются малый размер, который позволяет работать в самых труднодоступных местах, наличие двух скоростей и привлекательный комплект поставки.

        Преимущества

        • Двухскоростной редуктор
        • Тормоз выбега
        • Подсветка для лучшей видимости рабочего пространства
        • Автоматическая блокировка шпинделя;
        • Электронная регулировка оборотов
        • Угловая насадка для удобной работы в труднодоступных местах
        • Высокая мощность
        • Компактность
        • Система охлаждения двигателя