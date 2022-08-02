Преимущества

Блокировка шпинделя для быстрой замены оснастки

2 аккумулятора в комплекте на 1.5 А*ч и 3 А*ч

Тормоз двигателя для быстрого перехода от крепежа к крепежу

Малые размеры упрощают работу в труднодоступных местах

Наличие плавного пуска

Две скорости для удобства работы оператора

Малый вес снижает энергоемкость работы

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS Basic 600091550 предназначен для работ с крепежами и сверления отверстий. Блокировка шпинделя позволяет легко и просто менять оснастку. Функция реверса делает возможным не только закручивание, но и откручивание крепежей, а также упрощает выведение застрявшего сверла из материала. Прорезиненная рукоятка надежно лежит в руке, исключая возможность проскальзывания. В комплект поставки входят два Li-Ion аккумулятора 1.5 А*ч и 3 А*ч.