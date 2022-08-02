Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS Basic 600091550
Арт. Х12713251
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|28
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS Basic 600091550 предназначен для работ с крепежами и сверления отверстий. Блокировка шпинделя позволяет легко и просто менять оснастку. Функция реверса делает возможным не только закручивание, но и откручивание крепежей, а также упрощает выведение застрявшего сверла из материала. Прорезиненная рукоятка надежно лежит в руке, исключая возможность проскальзывания. В комплект поставки входят два Li-Ion аккумулятора 1.5 А*ч и 3 А*ч.
Преимущества
- Блокировка шпинделя для быстрой замены оснастки
- 2 аккумулятора в комплекте на 1.5 А*ч и 3 А*ч
- Тормоз двигателя для быстрого перехода от крепежа к крепежу
- Малые размеры упрощают работу в труднодоступных местах
- Наличие плавного пуска
- Две скорости для удобства работы оператора
- Малый вес снижает энергоемкость работы