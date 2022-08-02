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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS Basic 600091550
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS Basic 600091550
    Арт. Х12713251
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS Basic 600091550
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS Basic 600091550
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS Basic 600091550
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS Basic 600091550
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS Basic 600091550
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS Basic 600091550
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS Basic 600091550
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS Basic 600091550
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS Basic 600091550
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS Basic 600091550
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS Basic 600091550
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS Basic 600091550
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS Basic 600091550
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS Basic 600091550

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS Basic 600091550

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12713251
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		28
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS Basic 600091550 предназначен для работ с крепежами и сверления отверстий. Блокировка шпинделя позволяет легко и просто менять оснастку. Функция реверса делает возможным не только закручивание, но и откручивание крепежей, а также упрощает выведение застрявшего сверла из материала. Прорезиненная рукоятка надежно лежит в руке, исключая возможность проскальзывания. В комплект поставки входят два Li-Ion аккумулятора 1.5 А*ч и 3 А*ч.

        Преимущества

        • Блокировка шпинделя для быстрой замены оснастки
        • 2 аккумулятора в комплекте на 1.5 А*ч и 3 А*ч
        • Тормоз двигателя для быстрого перехода от крепежа к крепежу
        • Малые размеры упрощают работу в труднодоступных местах
        • Наличие плавного пуска
        • Две скорости для удобства работы оператора
        • Малый вес снижает энергоемкость работы