Аккумуляторная дрель-шуруповерт Prorab 1112B1N

Преимущества

С помощью нажатия на клавишу пуска легко и просто регулировать рабочую скорость инструмента

Быстросменный аккумуляторный блок

Аккумуляторная дрель-шуруповерт PRORAB 1112 B1N предназначена для закручивания резьбовых соединений разных типов, а также сверления в различных материалах. Подсветка рабочей зоны значительно упрощает работу в местах с дефицитом света. Светодиодная подсветка и питание от аккумулятора - все это для удобной работы инструментом в местах, не обеспеченных электричеством. Быстрозажимной патрон ускоряет процесс смены бит и сверл.