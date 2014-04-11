Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Prorab 1112B1N
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Prorab 1112B1N
    Арт. Х106719
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Prorab 1112B1N
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Prorab 1112B1N
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Prorab 1112B1N
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Prorab 1112B1N
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Prorab 1112B1N
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Prorab 1112B1N
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Prorab 1112B1N
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Prorab 1112B1N

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Prorab 1112B1N

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х106719
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Prorab
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		бытовой
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт PRORAB 1112 B1N предназначена для закручивания резьбовых соединений разных типов, а также сверления в различных материалах. Подсветка рабочей зоны значительно упрощает работу в местах с дефицитом света. Светодиодная подсветка и питание от аккумулятора - все это для удобной работы инструментом в местах, не обеспеченных электричеством. Быстрозажимной патрон ускоряет процесс смены бит и сверл.

        Преимущества

        • С помощью нажатия на клавишу пуска легко и просто регулировать рабочую скорость инструмента
        • Быстросменный аккумуляторный блок