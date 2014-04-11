Аккумуляторная дрель-шуруповерт Prorab 1112B1N
Арт. Х106719
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Класс товара
|бытовой
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт PRORAB 1112 B1N предназначена для закручивания резьбовых соединений разных типов, а также сверления в различных материалах. Подсветка рабочей зоны значительно упрощает работу в местах с дефицитом света. Светодиодная подсветка и питание от аккумулятора - все это для удобной работы инструментом в местах, не обеспеченных электричеством. Быстрозажимной патрон ускоряет процесс смены бит и сверл.
Преимущества
- С помощью нажатия на клавишу пуска легко и просто регулировать рабочую скорость инструмента
- Быстросменный аккумуляторный блок