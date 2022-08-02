Аккумуляторная дрель-шуруповерт Prorab 1112В1A

Аккумуляторная дрель-шуруповерт PRORAB 1112 B1A имеет двадцать ступеней крутящего момента и один режим сверления. Инструмент предназначен для закручивания резьбовых соединений разных типов, а также сверления в металле, пластмассе, дереве. Имеется специальная скоба для крепления насадок. Наличие реверса позволяет как закручивать, так и откручивать детали, а также упрощает извлечение сверла из материала.

Преимущества