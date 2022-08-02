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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Prorab 1112В1A
5.0
1
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Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Prorab 1112В1A
    Арт. Х106760
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Prorab 1112В1A
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Prorab 1112В1A
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Prorab 1112В1A
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Prorab 1112В1A
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Prorab 1112В1A
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Prorab 1112В1A
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Prorab 1112В1A
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Prorab 1112В1A
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Prorab 1112В1A
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Prorab 1112В1A

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Prorab 1112В1A

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х106760
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Prorab
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Класс товара
      		бытовой
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт PRORAB 1112 B1A имеет двадцать ступеней крутящего момента и один режим сверления. Инструмент предназначен для закручивания резьбовых соединений разных типов, а также сверления в металле, пластмассе, дереве. Имеется специальная скоба для крепления насадок. Наличие реверса позволяет как закручивать, так и откручивать детали, а также упрощает извлечение сверла из материала.

        Преимущества

        • Пусковой переключатель связан с функцией тормоза, что позволяет немедленно останавливать вращение патрона после выключения
        • Чем сильнее нажатие на пусковую клавишу, тем выше скорость вращения
        • Благодаря быстрозажимному патрону замена насадок происходит гораздо быстрее, чем у патронов с ключом