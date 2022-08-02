Аккумуляторная дрель-шуруповерт Prorab 1112В1A
Арт. Х106760
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Класс товара
|бытовой
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт PRORAB 1112 B1A имеет двадцать ступеней крутящего момента и один режим сверления. Инструмент предназначен для закручивания резьбовых соединений разных типов, а также сверления в металле, пластмассе, дереве. Имеется специальная скоба для крепления насадок. Наличие реверса позволяет как закручивать, так и откручивать детали, а также упрощает извлечение сверла из материала.
Преимущества
- Пусковой переключатель связан с функцией тормоза, что позволяет немедленно останавливать вращение патрона после выключения
- Чем сильнее нажатие на пусковую клавишу, тем выше скорость вращения
- Благодаря быстрозажимному патрону замена насадок происходит гораздо быстрее, чем у патронов с ключом