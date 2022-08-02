Аккумуляторная дрель-шуруповерт Prorab 1224K2

Преимущества

20 вариантов крутящего момента с режимом сверления для удобной работы с различным крепежом

Противоскользящее напыление на рукоятке служит для безопасной и комфортной работы

Привлекательная комплектация

Два аккумулятора уменьшают простои в работе

Мощная Ni-Cd аккумуляторная батарея 14.4В служит исключительно долго

Аккумуляторная дрель-шуруповерт PRORAB 1224 K2 предназначена для бытового использования. Быстро справится как с закручиванием, так и с откручиванием различных крепежей. Также имеется режим сверления. Мощный встроенный никелькадмиевый аккумулятор 14.4 В обеспечит длительную работу без подзарядки. Быстрозажимной патрон позволит быстро заменить насадки при интенсивной работе. Реверс изменяет направление вращения шпинделя для откручивания крепежных изделий. Прочная конструкция выдерживает высокую нагрузку.