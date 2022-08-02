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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Prorab 1224K2
5.0
1
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Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Prorab 1224K2
    Арт. Х106659
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Prorab 1224K2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Prorab 1224K2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Prorab 1224K2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Prorab 1224K2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Prorab 1224K2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Prorab 1224K2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Prorab 1224K2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Prorab 1224K2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Prorab 1224K2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Prorab 1224K2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Prorab 1224K2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Prorab 1224K2

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Prorab 1224K2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х106659
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Prorab
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		17
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт PRORAB 1224 K2 предназначена для бытового использования. Быстро справится как с закручиванием, так и с откручиванием различных крепежей. Также имеется режим сверления. Мощный встроенный никелькадмиевый аккумулятор 14.4 В обеспечит длительную работу без подзарядки. Быстрозажимной патрон позволит быстро заменить насадки при интенсивной работе. Реверс изменяет направление вращения шпинделя для откручивания крепежных изделий. Прочная конструкция выдерживает высокую нагрузку.

        Преимущества

        • 20 вариантов крутящего момента с режимом сверления для удобной работы с различным крепежом
        • Противоскользящее напыление на рукоятке служит для безопасной и комфортной работы
        • Привлекательная комплектация
        • Два аккумулятора уменьшают простои в работе
        • Мощная Ni-Cd аккумуляторная батарея 14.4В служит исключительно долго