Аккумуляторная дрель-шуруповерт Prorab 1224K2
Арт. Х106659
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|17
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт PRORAB 1224 K2 предназначена для бытового использования. Быстро справится как с закручиванием, так и с откручиванием различных крепежей. Также имеется режим сверления. Мощный встроенный никелькадмиевый аккумулятор 14.4 В обеспечит длительную работу без подзарядки. Быстрозажимной патрон позволит быстро заменить насадки при интенсивной работе. Реверс изменяет направление вращения шпинделя для откручивания крепежных изделий. Прочная конструкция выдерживает высокую нагрузку.
Преимущества
- 20 вариантов крутящего момента с режимом сверления для удобной работы с различным крепежом
- Противоскользящее напыление на рукоятке служит для безопасной и комфортной работы
- Привлекательная комплектация
- Два аккумулятора уменьшают простои в работе
- Мощная Ni-Cd аккумуляторная батарея 14.4В служит исключительно долго