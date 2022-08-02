Аккумуляторная дрель-шуруповерт Prorab 1422K2

Преимущества

Двухсторонний редуктор, два режима работы

LCD-дисплей для контроля заряда аккумулятора

Учитывая характер выполняемых работ и плотность обрабатываемого материала, можно выбрать режим сверления или один из двадцати режимов крутящего момента

Два аккумулятора в комплекте служат для продолжительной работы в местах без доступа к сети электропитания

Светодиодная подсветка рабочего места

Аккумуляторная дрель-шуруповерт PRORAB 1422 K2 предназначена для ремонтно-монтажных работ как на любительском уровне, так и профессиональном. 20 позиций установки крутящего момента и позиция сверления позволяют выбрать необходимый режим, чем значительно упрощают работу. Мощный двигатель для сверления достаточно прочных материалов. Подсветка рабочего места позволяет производить более точные работы при малой освещенности. Данная модель имеет LCD-дисплей для контроля за зарядом аккумулятора.