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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Prorab 1422K2
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Prorab 1422K2
    Арт. 77777Х106154
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Prorab 1422K2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Prorab 1422K2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Prorab 1422K2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Prorab 1422K2

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Prorab 1422K2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 77777Х106154
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Prorab
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		бытовой
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт PRORAB 1422 K2 предназначена для ремонтно-монтажных работ как на любительском уровне, так и профессиональном. 20 позиций установки крутящего момента и позиция сверления позволяют выбрать необходимый режим, чем значительно упрощают работу. Мощный двигатель для сверления достаточно прочных материалов. Подсветка рабочего места позволяет производить более точные работы при малой освещенности. Данная модель имеет LCD-дисплей для контроля за зарядом аккумулятора.

        Преимущества

        • Двухсторонний редуктор, два режима работы
        • LCD-дисплей для контроля заряда аккумулятора
        • Учитывая характер выполняемых работ и плотность обрабатываемого материала, можно выбрать режим сверления или один из двадцати режимов крутящего момента
        • Два аккумулятора в комплекте служат для продолжительной работы в местах без доступа к сети электропитания
        • Светодиодная подсветка рабочего места