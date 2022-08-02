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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Союз ДШС-3214
5.0
1
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Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Союз ДШС-3214
    Арт. X1048041302424
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Союз ДШС-3214
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Союз ДШС-3214
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Союз ДШС-3214
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Союз ДШС-3214
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Союз ДШС-3214
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Союз ДШС-3214

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Союз ДШС-3214

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1048041302424
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Союз
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		18
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт СОЮЗ 3214 – универсальный инструмент, применяется для сверления отверстий и заворачивания крепежа в различные материалы (древесина, пластик, гипсокартон и др.). Никель-кадмиевый аккумулятор, прилагающийся в комплекте, долго держит заряд (хватает на 1 час). Аккумуляторный тип инструмента обеспечивает полную мобильность на объекте. Быстрозажимной патрон для простой замены оснастки. При заказе в нашем интернет-магазине на дрель аккумуляторную СОЮЗ 3214 цена будет ниже, чем в других розничных магазинах. Удобная форма заказа и возможность безналичной оплаты, быстрая доставка, в том числе и курьером до дома.

        Преимущества

        • Двухскоростной редуктор и удобный тумблер переключения скоростей на корпусе
        • Реверс
        • Магнитный держатель оснастки
        • Подсветка рабочей зоны
        • Блокирование клавиши старта в рабочем положении
        • Удобная петля для ношения и подвешивания инструмента
        • Обрезиненная рукоятка удобно лежит в ладони и не скользит