Аккумуляторная дрель-шуруповерт Союз ДШС-3214

Преимущества

Двухскоростной редуктор и удобный тумблер переключения скоростей на корпусе

Реверс

Магнитный держатель оснастки

Подсветка рабочей зоны

Блокирование клавиши старта в рабочем положении

Удобная петля для ношения и подвешивания инструмента

Обрезиненная рукоятка удобно лежит в ладони и не скользит

Аккумуляторная дрель-шуруповерт СОЮЗ 3214 – универсальный инструмент, применяется для сверления отверстий и заворачивания крепежа в различные материалы (древесина, пластик, гипсокартон и др.). Никель-кадмиевый аккумулятор, прилагающийся в комплекте, долго держит заряд (хватает на 1 час). Аккумуляторный тип инструмента обеспечивает полную мобильность на объекте. Быстрозажимной патрон для простой замены оснастки. При заказе в нашем интернет-магазине на дрель аккумуляторную СОЮЗ 3214 цена будет ниже, чем в других розничных магазинах. Удобная форма заказа и возможность безналичной оплаты, быстрая доставка, в том числе и курьером до дома.