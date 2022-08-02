Аккумуляторная дрель-шуруповерт Союз ДШС-3214
Арт. X1048041302424
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|18
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт СОЮЗ 3214 – универсальный инструмент, применяется для сверления отверстий и заворачивания крепежа в различные материалы (древесина, пластик, гипсокартон и др.). Никель-кадмиевый аккумулятор, прилагающийся в комплекте, долго держит заряд (хватает на 1 час). Аккумуляторный тип инструмента обеспечивает полную мобильность на объекте. Быстрозажимной патрон для простой замены оснастки. При заказе в нашем интернет-магазине на дрель аккумуляторную СОЮЗ 3214 цена будет ниже, чем в других розничных магазинах. Удобная форма заказа и возможность безналичной оплаты, быстрая доставка, в том числе и курьером до дома.
Преимущества
- Двухскоростной редуктор и удобный тумблер переключения скоростей на корпусе
- Реверс
- Магнитный держатель оснастки
- Подсветка рабочей зоны
- Блокирование клавиши старта в рабочем положении
- Удобная петля для ношения и подвешивания инструмента
- Обрезиненная рукоятка удобно лежит в ладони и не скользит