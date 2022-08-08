Аккумуляторная отвертка Sturm AS3536B1
Арт. 77777Х106355
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Напряжение аккумулятора, В
|3.6
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Частота вращения, об/мин
|250
- Аккумуляторная отвертка Sturm AS3536B1 - универсальный аппарат с компактным дизайном и небольшим весом. Применяется для закручивания и откручивания винтов, шурупов, саморезов, а также в качестве дрели при наличии соответствующих насадок. Оснащен никель-кадмиевым аккумулятором ёмкостью 0.6 А/ч и напряжением 3.6 В. Мощности такого аккумулятора хватает для продолжительных работ в течении 5-7 часов. Частота вращения без нагрузки 300 об/мин. Также в инструменте предусмотрена функция реверса - обратное вращение
Преимущества
- Компактный инструмент для бытового применения
- Реверс
- Шестигранный патрон