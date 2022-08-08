Преимущества

Компактный инструмент для бытового применения

Реверс

Шестигранный патрон

Аккумуляторная отвертка Sturm AS3536B1 - универсальный аппарат с компактным дизайном и небольшим весом. Применяется для закручивания и откручивания винтов, шурупов, саморезов, а также в качестве дрели при наличии соответствующих насадок. Оснащен никель-кадмиевым аккумулятором ёмкостью 0.6 А/ч и напряжением 3.6 В. Мощности такого аккумулятора хватает для продолжительных работ в течении 5-7 часов. Частота вращения без нагрузки 300 об/мин. Также в инструменте предусмотрена функция реверса - обратное вращение