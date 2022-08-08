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Аккумуляторная отвертка Sturm AS3536B1
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные отвертки
    Аккумуляторная отвертка Sturm AS3536B1
    Арт. 77777Х106355
    5.0
    1
    Аккумуляторная отвертка Sturm AS3536B1

      Аккумуляторная отвертка Sturm AS3536B1

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. 77777Х106355
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Напряжение аккумулятора, В
      		3.6
      Частота вращения, об/мин
      		250
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная отвертка Sturm AS3536B1 - универсальный аппарат с компактным дизайном и небольшим весом. Применяется для закручивания и откручивания винтов, шурупов, саморезов, а также в качестве дрели при наличии соответствующих насадок. Оснащен никель-кадмиевым аккумулятором ёмкостью 0.6 А/ч и напряжением 3.6 В. Мощности такого аккумулятора хватает для продолжительных работ в течении 5-7 часов. Частота вращения без нагрузки 300 об/мин. Также в инструменте предусмотрена функция реверса - обратное вращение

        Преимущества

        • Компактный инструмент для бытового применения
        • Реверс
        • Шестигранный патрон