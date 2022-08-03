Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD 3010L

Преимущества

Аккумуляторный инструмент удобен при работе в местах, необеспеченных электричеством

С помощью клавиши пуска удобно регулировать рабочую скорость аккумуляторной дрели-шуруповерта Sturm CD3010L

Мягкие накладки на рукоятке - для комфортной работы оператора

Для серийного закручивания шурупов, инструмент оснащен функцией тормоза двигателя

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3010L - это инструмент бытового класса, удобный для выполнения работ в местах, не обеспеченных электричеством. Данная модель сконструирована специально для сверления и затяжки шурупов. Кейс в комплекте - для удобной переноски и хранения инструмента.