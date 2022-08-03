Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD 3010L
Арт. 77777Х106367
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Класс товара
|бытовой
|
Макс. крутящий момент, Нм
|11.5
|
Тип
|аккумуляторный
|
Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3010L - это инструмент бытового класса, удобный для выполнения работ в местах, не обеспеченных электричеством. Данная модель сконструирована специально для сверления и затяжки шурупов. Кейс в комплекте - для удобной переноски и хранения инструмента.
Преимущества
- Аккумуляторный инструмент удобен при работе в местах, необеспеченных электричеством
- С помощью клавиши пуска удобно регулировать рабочую скорость аккумуляторной дрели-шуруповерта Sturm CD3010L
- Мягкие накладки на рукоятке - для комфортной работы оператора
- Для серийного закручивания шурупов, инструмент оснащен функцией тормоза двигателя