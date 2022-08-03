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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD 3010L
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD 3010L
    Арт. 77777Х106367
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD 3010L
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD 3010L
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD 3010L
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD 3010L
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD 3010L
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD 3010L
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD 3010L
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD 3010L
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD 3010L
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD 3010L
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD 3010L
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD 3010L

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD 3010L

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. 77777Х106367
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		11.5
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3010L - это инструмент бытового класса, удобный для выполнения работ в местах, не обеспеченных электричеством. Данная модель сконструирована специально для сверления и затяжки шурупов. Кейс в комплекте - для удобной переноски и хранения инструмента.

        Преимущества

        • Аккумуляторный инструмент удобен при работе в местах, необеспеченных электричеством
        • С помощью клавиши пуска удобно регулировать рабочую скорость аккумуляторной дрели-шуруповерта Sturm CD3010L
        • Мягкие накладки на рукоятке - для комфортной работы оператора
        • Для серийного закручивания шурупов, инструмент оснащен функцией тормоза двигателя