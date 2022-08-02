Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD 3012LP
Арт. Х12713211
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|20
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт STURM CD3012LP - это инструмент бытового класса. Область применения - сверление отверстий, работа с крепежом. Благодаря возможности регулировки крутящего момента, можно работать с разными по плотности материалами без повреждения поверхности при затяжке крепежей. Точное сверление осуществляется за счет регулируемым в пределах двух скоростей оборотам.
Преимущества
- Дрель работает на литий-ионном аккумуляторе, который отличается легкостью и мощностью, отсутствием саморазряда и эффекта памяти
- С помощью нажатия на клавишу пуска осуществляется регулировка количества оборотов в пределах каждой скорости
- Аккумуляторный инструмент удобен при работе в местах без доступа к сети электропитания
- Индикатор заряда батареи - для своевременной замены аккумулятора
- Для удобной работы в темном помещении, инструмент имеет встроенную подсветку
- Небольшой вес (1,2 килограмма) - для неутомительной работы оператора
- Полностью металлические шестерни тайваньского производства в конструкции продлевают срок службы инструмент