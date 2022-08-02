Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD 3012LP

Преимущества

Дрель работает на литий-ионном аккумуляторе, который отличается легкостью и мощностью, отсутствием саморазряда и эффекта памяти

С помощью нажатия на клавишу пуска осуществляется регулировка количества оборотов в пределах каждой скорости

Аккумуляторный инструмент удобен при работе в местах без доступа к сети электропитания

Индикатор заряда батареи - для своевременной замены аккумулятора

Для удобной работы в темном помещении, инструмент имеет встроенную подсветку

Небольшой вес (1,2 килограмма) - для неутомительной работы оператора

Полностью металлические шестерни тайваньского производства в конструкции продлевают срок службы инструмент

Аккумуляторная дрель-шуруповерт STURM CD3012LP - это инструмент бытового класса. Область применения - сверление отверстий, работа с крепежом. Благодаря возможности регулировки крутящего момента, можно работать с разными по плотности материалами без повреждения поверхности при затяжке крепежей. Точное сверление осуществляется за счет регулируемым в пределах двух скоростей оборотам.