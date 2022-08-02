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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD 3012LP
5.0
2
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD 3012LP
    Арт. Х12713211
    5.0
    2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD 3012LP
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD 3012LP
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD 3012LP
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD 3012LP
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD 3012LP
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD 3012LP
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD 3012LP
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD 3012LP
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD 3012LP
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD 3012LP
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD 3012LP
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD 3012LP
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD 3012LP
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD 3012LP

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD 3012LP

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. Х12713211
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		20
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт STURM CD3012LP - это инструмент бытового класса. Область применения - сверление отверстий, работа с крепежом. Благодаря возможности регулировки крутящего момента, можно работать с разными по плотности материалами без повреждения поверхности при затяжке крепежей. Точное сверление осуществляется за счет регулируемым в пределах двух скоростей оборотам.

        Преимущества

        • Дрель работает на литий-ионном аккумуляторе, который отличается легкостью и мощностью, отсутствием саморазряда и эффекта памяти
        • С помощью нажатия на клавишу пуска осуществляется регулировка количества оборотов в пределах каждой скорости
        • Аккумуляторный инструмент удобен при работе в местах без доступа к сети электропитания
        • Индикатор заряда батареи - для своевременной замены аккумулятора
        • Для удобной работы в темном помещении, инструмент имеет встроенную подсветку
        • Небольшой вес (1,2 килограмма) - для неутомительной работы оператора
        • Полностью металлические шестерни тайваньского производства в конструкции продлевают срок службы инструмент