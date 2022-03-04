Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3014C
Арт. Х106255
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|12
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3014C - удобный инструмент для сверления небольших отверстий, а также для завинчивания и вывинчивания шурупов, винтов, саморезов. Частота вращения регулируется в пределах 0-550 об/мин. Крутящий момент до 12 Нм. Инструмент работает от никель-кадмиевых аккумуляторов напряжением 14.4 В и емкостью 1.3 А/ч. Время зарядки батареи 3-5 часов. Быстрая замена рабочих насадок обеспечена быстрозажимным патроном.
Преимущества
- Изящный узкий корпус
- Функция моментальной остановки
- Воздушное охлаждение
- Быстрая регулировка крутящего момента: 16+1 позиция
- Реверс