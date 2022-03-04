Преимущества

Изящный узкий корпус

Функция моментальной остановки

Воздушное охлаждение

Быстрая регулировка крутящего момента: 16+1 позиция

Реверс

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3014C - удобный инструмент для сверления небольших отверстий, а также для завинчивания и вывинчивания шурупов, винтов, саморезов. Частота вращения регулируется в пределах 0-550 об/мин. Крутящий момент до 12 Нм. Инструмент работает от никель-кадмиевых аккумуляторов напряжением 14.4 В и емкостью 1.3 А/ч. Время зарядки батареи 3-5 часов. Быстрая замена рабочих насадок обеспечена быстрозажимным патроном.