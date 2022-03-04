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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3014C
5.0
5
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3014C
    Арт. Х106255
    5.0
    5
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3014C
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3014C
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3014C
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3014C
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3014C
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3014C
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3014C
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3014C
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3014C
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3014C
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3014C
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3014C

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3014C

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. Х106255
      5.0
      5

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		12
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3014C - удобный инструмент для сверления небольших отверстий, а также для завинчивания и вывинчивания шурупов, винтов, саморезов. Частота вращения регулируется в пределах 0-550 об/мин. Крутящий момент до 12 Нм. Инструмент работает от никель-кадмиевых аккумуляторов напряжением 14.4 В и емкостью 1.3 А/ч. Время зарядки батареи 3-5 часов. Быстрая замена рабочих насадок обеспечена быстрозажимным патроном.

        Преимущества

        • Изящный узкий корпус
        • Функция моментальной остановки
        • Воздушное охлаждение
        • Быстрая регулировка крутящего момента: 16+1 позиция
        • Реверс