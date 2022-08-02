Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD 3014M
Арт. X1048041302324
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|16.5
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3014M предназначена для работ с крепежами и сверления отверстий. Муфта регулировки крутящего момента с 16 позициями на выбор позволяет максимально точно выставить необходимое под конкретный материал значение. Максимальное - 16.5 Нм. Две рабочих скорости также упрощают выполнение различных работ: первая скорость предназначена для заворачивания шурупов, вторая - для сверления. Модель поставляется в комплекте с двумя аккумуляторами в удобном кейсе.
Преимущества
- Электронная регулировка оборотов
- Функция реверса позволяет выкручивать крепежи и упрощает выведение застрявшего сверла
- Вентиляционные отверстия способствуют оптимальному охлаждению двигателя
- Удобный ремешок для крепления на руке
- Мобильность благодаря работе на аккумуляторе