Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD 3014M

Преимущества

Электронная регулировка оборотов

Функция реверса позволяет выкручивать крепежи и упрощает выведение застрявшего сверла

Вентиляционные отверстия способствуют оптимальному охлаждению двигателя

Удобный ремешок для крепления на руке

Мобильность благодаря работе на аккумуляторе

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3014M предназначена для работ с крепежами и сверления отверстий. Муфта регулировки крутящего момента с 16 позициями на выбор позволяет максимально точно выставить необходимое под конкретный материал значение. Максимальное - 16.5 Нм. Две рабочих скорости также упрощают выполнение различных работ: первая скорость предназначена для заворачивания шурупов, вторая - для сверления. Модель поставляется в комплекте с двумя аккумуляторами в удобном кейсе.