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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD 3014M
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD 3014M
    Арт. X1048041302324
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD 3014M

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD 3014M

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. X1048041302324
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		16.5
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3014M предназначена для работ с крепежами и сверления отверстий. Муфта регулировки крутящего момента с 16 позициями на выбор позволяет максимально точно выставить необходимое под конкретный материал значение. Максимальное - 16.5 Нм. Две рабочих скорости также упрощают выполнение различных работ: первая скорость предназначена для заворачивания шурупов, вторая - для сверления. Модель поставляется в комплекте с двумя аккумуляторами в удобном кейсе.

        Преимущества

        • Электронная регулировка оборотов
        • Функция реверса позволяет выкручивать крепежи и упрощает выведение застрявшего сверла
        • Вентиляционные отверстия способствуют оптимальному охлаждению двигателя
        • Удобный ремешок для крепления на руке
        • Мобильность благодаря работе на аккумуляторе