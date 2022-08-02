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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3016C
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3016C
    Арт. Х106256
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3016C
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3016C
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3016C
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3016C
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3016C
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3016C
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3016C
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3016C
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3016C
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3016C
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3016C
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3016C

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3016C

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. Х106256
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Класс товара
      		бытовой
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Штурм CD3016C – инструмент для сверления, завинчивания и вывинчивания шурупов, винтов и саморезов. В инструменте предусмотрены 16 ступеней регулировки крутящего момента + ступень сверления, реверс. Быстрая смена насадок обеспечена быстрозажимным 10-ти миллиметровым патроном. Дрель-шуруповерт работает от двух никель-кадмиевых аккумулятором напряжением 16.8 В и емкостью 1.3 А*ч. Время зарядки аккумуляторной батареи 3 часа.

        Преимущества

        • Изящный узкий корпус
        • Тормоз двигателя
        • Реверс
        • Инструмент поставляется в кейсе