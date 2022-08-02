Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3016C
Арт. Х106256
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Класс товара
|бытовой
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Штурм CD3016C – инструмент для сверления, завинчивания и вывинчивания шурупов, винтов и саморезов. В инструменте предусмотрены 16 ступеней регулировки крутящего момента + ступень сверления, реверс. Быстрая смена насадок обеспечена быстрозажимным 10-ти миллиметровым патроном. Дрель-шуруповерт работает от двух никель-кадмиевых аккумулятором напряжением 16.8 В и емкостью 1.3 А*ч. Время зарядки аккумуляторной батареи 3 часа.
Преимущества
- Изящный узкий корпус
- Тормоз двигателя
- Реверс
- Инструмент поставляется в кейсе