Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3016C

Преимущества

Изящный узкий корпус

Тормоз двигателя

Реверс

Инструмент поставляется в кейсе

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Штурм CD3016C – инструмент для сверления, завинчивания и вывинчивания шурупов, винтов и саморезов. В инструменте предусмотрены 16 ступеней регулировки крутящего момента + ступень сверления, реверс. Быстрая смена насадок обеспечена быстрозажимным 10-ти миллиметровым патроном. Дрель-шуруповерт работает от двух никель-кадмиевых аккумулятором напряжением 16.8 В и емкостью 1.3 А*ч. Время зарядки аккумуляторной батареи 3 часа.