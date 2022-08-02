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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD 3024C
4.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD 3024C
    Арт. Х106272
    4.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD 3024C

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD 3024C

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. Х106272
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		12
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3024C предназначена для сверления отверстий и для закручивания крепежных элементов. Скорость вращения зависит от силы нажатия на кнопку включения. Режим крутящего момента регулируется  в зависимости от интенсивности работы. Время зарядки аккумулятора составляет 3-5 часов. Также предусмотрено 16 позиций крутящего момента + позиция сверления и реверс.

        Преимущества

        • Изящный узкий корпус аккумуляторной дрели-шуруповерта Sturm CD3024C
        • Функция моментальной остановки
        • Регулируемая скорость
        • Реверс
        • Воздушное охлаждение