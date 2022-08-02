Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD 3024C

Преимущества

Изящный узкий корпус аккумуляторной дрели-шуруповерта Sturm CD3024C

Функция моментальной остановки

Регулируемая скорость

Реверс

Воздушное охлаждение

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3024C предназначена для сверления отверстий и для закручивания крепежных элементов. Скорость вращения зависит от силы нажатия на кнопку включения. Режим крутящего момента регулируется в зависимости от интенсивности работы. Время зарядки аккумулятора составляет 3-5 часов. Также предусмотрено 16 позиций крутящего момента + позиция сверления и реверс.