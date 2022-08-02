Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD 3024C
Арт. Х106272
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|12
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3024C предназначена для сверления отверстий и для закручивания крепежных элементов. Скорость вращения зависит от силы нажатия на кнопку включения. Режим крутящего момента регулируется в зависимости от интенсивности работы. Время зарядки аккумулятора составляет 3-5 часов. Также предусмотрено 16 позиций крутящего момента + позиция сверления и реверс.
Преимущества
- Изящный узкий корпус аккумуляторной дрели-шуруповерта Sturm CD3024C
- Функция моментальной остановки
- Регулируемая скорость
- Реверс
- Воздушное охлаждение