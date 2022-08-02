Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3112E
Арт. Х106241
Характеристики
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Производитель
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Макс. крутящий момент, Нм
|12
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Тип аккумулятора
|Ni-Cd
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Емкость аккумулятора, А/ч
|1.3
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Класс товара
|бытовой
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3112E предназначена для сверления отверстий и закручивания различных крепежных элементов. Быстрозажимный патрон обеспечивает быструю и простую замену насадок. Малый вес и компактный размер обеспечивают удобную работу.
Преимущества
- Изящный узкий корпус
- Функция моментальной остановки
- Быстрая регулировка крутящего момента - 16+1 позиций
- Реверс
- Воздушное охлаждение