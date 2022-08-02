Преимущества

Изящный узкий корпус

Функция моментальной остановки

Быстрая регулировка крутящего момента - 16+1 позиций

Реверс

Воздушное охлаждение

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3112E предназначена для сверления отверстий и закручивания различных крепежных элементов. Быстрозажимный патрон обеспечивает быструю и простую замену насадок. Малый вес и компактный размер обеспечивают удобную работу.