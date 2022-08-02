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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3112E
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3112E
    Арт. Х106241
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3112E
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3112E
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3112E
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3112E

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3112E

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. Х106241
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Макс. крутящий момент, Нм
      		12
      Тип аккумулятора
      		Ni-Cd
      Емкость аккумулятора, А/ч
      		1.3
      Класс товара
      		бытовой
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3112E предназначена для сверления отверстий и закручивания различных крепежных элементов. Быстрозажимный патрон обеспечивает быструю и простую замену насадок. Малый вес и компактный размер обеспечивают удобную работу.

        Преимущества

        • Изящный узкий корпус
        • Функция моментальной остановки
        • Быстрая регулировка крутящего момента - 16+1 позиций
        • Реверс
        • Воздушное охлаждение