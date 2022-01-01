Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3018M
Арт. 77777Х106218
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|19
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт STURM CD3018M предназначен для работ по заворачиванию и выворачиванию шурупов и других видов крепежных элементов, а также сверления. Данный инструмент оборудован двухскоростным редуктором и быстрозажимным патроном, что делает работу более простой и производительной. Шуруповерт оснащен функцией реверса - смена направления вращения, что очень удобно при выворачивании крепежных элементов.
Преимущества
- Двухскоростной редуктор
- Блокировка включения для большей безопасности
- Подсветка рабочей зоны
- Шестерни изготовлены из металла
- Время зарядки аккумулятора составляет всего один час
- Электронная регулировка числа оборотов усилием нажатия на кнопку пуска