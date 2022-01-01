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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3018M
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Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3018M
    Арт. 77777Х106218
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3018M
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3018M
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3018M
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3018M
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3018M
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3018M
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3018M
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3018M
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3018M
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3018M
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3018M
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3018M
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3018M
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3018M

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD3018M

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. 77777Х106218

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		19
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт STURM CD3018M предназначен для работ по заворачиванию и выворачиванию шурупов и других видов крепежных элементов, а также сверления. Данный инструмент оборудован двухскоростным редуктором и быстрозажимным патроном, что делает работу более простой и производительной. Шуруповерт оснащен функцией реверса - смена направления вращения, что очень удобно при выворачивании крепежных элементов.

        Преимущества

        • Двухскоростной редуктор
        • Блокировка включения для большей безопасности
        • Подсветка рабочей зоны
        • Шестерни изготовлены из металла
        • Время зарядки аккумулятора составляет всего один час
        • Электронная регулировка числа оборотов усилием нажатия на кнопку пуска