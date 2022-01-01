Преимущества

Двухскоростной редуктор

Блокировка включения для большей безопасности

Подсветка рабочей зоны

Шестерни изготовлены из металла

Время зарядки аккумулятора составляет всего один час

Электронная регулировка числа оборотов усилием нажатия на кнопку пуска

Аккумуляторная дрель-шуруповерт STURM CD3018M предназначен для работ по заворачиванию и выворачиванию шурупов и других видов крепежных элементов, а также сверления. Данный инструмент оборудован двухскоростным редуктором и быстрозажимным патроном, что делает работу более простой и производительной. Шуруповерт оснащен функцией реверса - смена направления вращения, что очень удобно при выворачивании крепежных элементов.