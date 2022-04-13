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Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт DeWALT DCD796P2
4.7
3
35 990 ₽
37 550 ₽
Ударные дрели-шуруповерты аккумуляторные
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт DeWALT DCD796P2
    Арт. X1048041302589
    4.7
    3
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт DeWALT DCD796P2
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт DeWALT DCD796P2
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт DeWALT DCD796P2
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт DeWALT DCD796P2
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт DeWALT DCD796P2
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт DeWALT DCD796P2
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт DeWALT DCD796P2
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт DeWALT DCD796P2
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт DeWALT DCD796P2
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт DeWALT DCD796P2

      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт DeWALT DCD796P2

      • -1 560 ₽
      35 990 ₽
      37 550 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X1048041302589
      4.7
      3

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		70
      Тип
      		аккумуляторный, ударный
      Тип двигателя
      		бесщеточный
      Все характеристики
      • -1 560 ₽
      35 990 ₽
      37 550 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт DeWALT DCD796P2 снабжена быстрозажимным патроном, что экономит время на смену оснастки. Огромным преимуществом является наличие трехрежимной LED подсветки, которая обеспечивает максимальную освещенность рабочей зоны. Электронная регулировка оборотов и 15 ступеней крутящего момента позволяют подстроиться под конкретный тип работы. Чемодан решает вопрос хранения и транспортировки.

        Преимущества

        • Бесщеточный двигатель Brushless - для долгого срока службы
        • Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки
        • Электронная регулировка оборотов - для работы с различными материалами
        • Наличие реверса
        • Регулируемая трехрежимная LED подсветка
        • В режиме "Фонарь" в течение 20 минут свечение равно 77 люмен
        • Полностью металлический редуктор
        • Металлический зажим позволяет крепить инструмент на ремень
        • 2 аккумулятора - для продолжительных работ