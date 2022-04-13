Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт DeWALT DCD796P2
Арт. X1048041302589
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|70
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Тип
|аккумуляторный, ударный
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Тип двигателя
|бесщеточный
- Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт DeWALT DCD796P2 снабжена быстрозажимным патроном, что экономит время на смену оснастки. Огромным преимуществом является наличие трехрежимной LED подсветки, которая обеспечивает максимальную освещенность рабочей зоны. Электронная регулировка оборотов и 15 ступеней крутящего момента позволяют подстроиться под конкретный тип работы. Чемодан решает вопрос хранения и транспортировки.
Преимущества
- Бесщеточный двигатель Brushless - для долгого срока службы
- Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки
- Электронная регулировка оборотов - для работы с различными материалами
- Наличие реверса
- Регулируемая трехрежимная LED подсветка
- В режиме "Фонарь" в течение 20 минут свечение равно 77 люмен
- Полностью металлический редуктор
- Металлический зажим позволяет крепить инструмент на ремень
- 2 аккумулятора - для продолжительных работ