Преимущества

Бесщеточный двигатель Brushless - для долгого срока службы

Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки

Электронная регулировка оборотов - для работы с различными материалами

Наличие реверса

Регулируемая трехрежимная LED подсветка

В режиме "Фонарь" в течение 20 минут свечение равно 77 люмен

Полностью металлический редуктор

Металлический зажим позволяет крепить инструмент на ремень

2 аккумулятора - для продолжительных работ

Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт DeWALT DCD796P2 снабжена быстрозажимным патроном, что экономит время на смену оснастки. Огромным преимуществом является наличие трехрежимной LED подсветки, которая обеспечивает максимальную освещенность рабочей зоны. Электронная регулировка оборотов и 15 ступеней крутящего момента позволяют подстроиться под конкретный тип работы. Чемодан решает вопрос хранения и транспортировки.