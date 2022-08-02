Аккумуляторная угловая дрель-шуруповерт Makita DA331DWE
Арт. X1048041302379
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Класс товара
|профессиональный
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная угловая дрель Makita DA331DWE имеет встроенную подсветку, что позволяет работать даже при плохом освещении. Обрезиненная рукоятка и большая удобная клавиша включения способствуют комфортной работе пользователя. Модель поставляется в чемодане, что решает вопрос хранения и транспортировки
Преимущества
- Малая габаритная высота: 88 мм от начала патрона до верхней кромки корпуса
- Малый вес (1.1 кг) - для неутомительной работы
- Подсветка рабочей зоны
- Для серийного заворачивания шурупов есть функция тормоза двигателя
- Обрезиненная рукоятка - для комфортной работы
- Большая и удобная клавиша включения
- Поставляется в чемодане, что решает вопрос хранения и транспортировки