Аккумуляторная угловая дрель-шуруповерт Makita DA331DWE

Преимущества

Малая габаритная высота: 88 мм от начала патрона до верхней кромки корпуса

Малый вес (1.1 кг) - для неутомительной работы

Подсветка рабочей зоны

Для серийного заворачивания шурупов есть функция тормоза двигателя

Обрезиненная рукоятка - для комфортной работы

Большая и удобная клавиша включения

Поставляется в чемодане, что решает вопрос хранения и транспортировки

Аккумуляторная угловая дрель Makita DA331DWE имеет встроенную подсветку, что позволяет работать даже при плохом освещении. Обрезиненная рукоятка и большая удобная клавиша включения способствуют комфортной работе пользователя. Модель поставляется в чемодане, что решает вопрос хранения и транспортировки