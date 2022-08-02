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Аккумуляторная угловая дрель-шуруповерт Makita DA331DWE
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная угловая дрель-шуруповерт Makita DA331DWE
    Арт. X1048041302379
    5.0
    1
    Аккумуляторная угловая дрель-шуруповерт Makita DA331DWE
    Аккумуляторная угловая дрель-шуруповерт Makita DA331DWE
    Аккумуляторная угловая дрель-шуруповерт Makita DA331DWE
      Аккумуляторная угловая дрель-шуруповерт Makita DA331DWE
      Аккумуляторная угловая дрель-шуруповерт Makita DA331DWE
      Аккумуляторная угловая дрель-шуруповерт Makita DA331DWE

      Аккумуляторная угловая дрель-шуруповерт Makita DA331DWE

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1048041302379
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Класс товара
      		профессиональный
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная угловая дрель Makita DA331DWE имеет встроенную подсветку, что позволяет работать даже при плохом освещении. Обрезиненная рукоятка и большая удобная клавиша включения способствуют комфортной работе пользователя. Модель поставляется в чемодане, что решает вопрос хранения и транспортировки

        Преимущества

        • Малая габаритная высота: 88 мм от начала патрона до верхней кромки корпуса
        • Малый вес (1.1 кг) - для неутомительной работы
        • Подсветка рабочей зоны
        • Для серийного заворачивания шурупов есть функция тормоза двигателя
        • Обрезиненная рукоятка - для комфортной работы
        • Большая и удобная клавиша включения
        • Поставляется в чемодане, что решает вопрос хранения и транспортировки