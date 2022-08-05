Дрель Вихрь Д-550Б 72/8/5, 550 Вт
Арт. О00000013107
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
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Дрель безударная ВИХРЬ Д-550Б- электрический инструмент, предназначенный для сверления отверстий в различных материалах, а так же заворачивания/отворачивания винтов и шурупов, при проведении строительных, отделочных, столярных, слесарных и других работ. Прибор предназначен для сверления отверстий в различных материалах (дерево, сталь) в быту и промышленности.
Преимущества
- Быстрозажимной патрон облегчает замену рабочей оснастки
- Прорезиненная рукоятка обеспечивает удобное и надёжное удержание инструмента в руке во время работы
- Реверсивный механизм предназначен для быстрого изъятия сверла из материала в случае застревания, выкручивания или ослабления крепежа
- С помощью регулировки частоты вращения инструмент можно настроить под необходимую толщину материала
- Модель не зависит от аккумулятора и его зарядка, работает от электросети 220-230В