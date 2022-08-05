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Дрель Вихрь Д-550Б 72/8/5, 550 Вт
4.7
3
1 890 ₽
Сетевые дрели
    Дрель Вихрь Д-550Б 72/8/5, 550 Вт
    Арт. О00000013107
    4.7
    3
    Дрель Вихрь Д-550Б 72/8/5, 550 Вт
    Дрель Вихрь Д-550Б 72/8/5, 550 Вт
    Дрель Вихрь Д-550Б 72/8/5, 550 Вт
    Дрель Вихрь Д-550Б 72/8/5, 550 Вт
    Дрель Вихрь Д-550Б 72/8/5, 550 Вт
    Дрель Вихрь Д-550Б 72/8/5, 550 Вт
    Дрель Вихрь Д-550Б 72/8/5, 550 Вт
    Дрель Вихрь Д-550Б 72/8/5, 550 Вт
    Дрель Вихрь Д-550Б 72/8/5, 550 Вт
      Дрель Вихрь Д-550Б 72/8/5, 550 Вт
      Дрель Вихрь Д-550Б 72/8/5, 550 Вт
      Дрель Вихрь Д-550Б 72/8/5, 550 Вт
      Дрель Вихрь Д-550Б 72/8/5, 550 Вт
      Дрель Вихрь Д-550Б 72/8/5, 550 Вт
      Дрель Вихрь Д-550Б 72/8/5, 550 Вт
      Дрель Вихрь Д-550Б 72/8/5, 550 Вт
      Дрель Вихрь Д-550Б 72/8/5, 550 Вт
      Дрель Вихрь Д-550Б 72/8/5, 550 Вт

      Дрель Вихрь Д-550Б 72/8/5, 550 Вт

      1 890 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000013107
      4.7
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      1 890 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      • Дрель безударная ВИХРЬ Д-550Б- электрический инструмент, предназначенный для сверления отверстий в различных материалах, а так же заворачивания/отворачивания винтов и шурупов, при проведении строительных, отделочных, столярных, слесарных и других работ. Прибор предназначен для сверления отверстий в различных материалах (дерево, сталь) в быту и промышленности. 

        Преимущества

        • Быстрозажимной патрон облегчает замену рабочей оснастки
        • Прорезиненная рукоятка обеспечивает удобное и надёжное удержание инструмента в руке во время работы
        • Реверсивный механизм предназначен для быстрого изъятия сверла из материала в случае застревания, выкручивания или ослабления крепежа
        • С помощью регулировки частоты вращения инструмент можно настроить под необходимую толщину материала
        • Модель не зависит от аккумулятора и его зарядка, работает от электросети 220-230В