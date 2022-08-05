Дрель безударная ВИХРЬ Д-550Б- электрический инструмент, предназначенный для сверления отверстий в различных материалах, а так же заворачивания/отворачивания винтов и шурупов, при проведении строительных, отделочных, столярных, слесарных и других работ. Прибор предназначен для сверления отверстий в различных материалах (дерево, сталь) в быту и промышленности.

Преимущества