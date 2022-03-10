Преимущества

Колесико для регулировки числа оборотов помогает подобрать нужный режим для более эффективной работы

Кнопка фиксации выключателя обеспечивает продолжительную работу без утомления

Специальный упор на задней рукоятке предотвращает соскальзывание руки во время работы

Редуктор защищен металлическим корпусом

Сверхпрочное крепление кабеля

Диаметр шейки шпинделя - 43 мм, подходит для закрепления в стойке сверлильного станка

Ударная дрель Bosch GSB 16 RE 0.601.14E.500 относится к профессиональному классу инструментов. Имеет два режима работы: сверления и ударного сверления для прочных материалов. Число оборотов регулируется, а усовершенствованная ручка делает работу с инструментом более комфортной. Фиксатор шпинделя Auto-Lock позволяет быстро и легко сменить рабочую оснастку.