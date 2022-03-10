Ударная дрель Bosch GSB 16 RE 0.601.14E.500
Арт. 77777Х106256
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
- Ударная дрель Bosch GSB 16 RE 0.601.14E.500 относится к профессиональному классу инструментов. Имеет два режима работы: сверления и ударного сверления для прочных материалов. Число оборотов регулируется, а усовершенствованная ручка делает работу с инструментом более комфортной. Фиксатор шпинделя Auto-Lock позволяет быстро и легко сменить рабочую оснастку.
Преимущества
- Колесико для регулировки числа оборотов помогает подобрать нужный режим для более эффективной работы
- Кнопка фиксации выключателя обеспечивает продолжительную работу без утомления
- Специальный упор на задней рукоятке предотвращает соскальзывание руки во время работы
- Редуктор защищен металлическим корпусом
- Сверхпрочное крепление кабеля
- Диаметр шейки шпинделя - 43 мм, подходит для закрепления в стойке сверлильного станка