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Ударная дрель Bosch GSB 16 RE 0.601.14E.500 (750 Вт, диаметр сверления металла 13 мм)
5.0
2
10 500 ₽
13 730 ₽
Сетевые дрели
    Ударная дрель Bosch GSB 16 RE 0.601.14E.500
    Арт. 77777Х106256
    5.0
    2
    Ударная дрель Bosch GSB 16 RE 0.601.14E.500 (750 Вт, диаметр сверления металла 13 мм)
    Ударная дрель Bosch GSB 16 RE 0.601.14E.500 (750 Вт, диаметр сверления металла 13 мм)
    Ударная дрель Bosch GSB 16 RE 0.601.14E.500 (750 Вт, диаметр сверления металла 13 мм)
    Ударная дрель Bosch GSB 16 RE 0.601.14E.500 (750 Вт, диаметр сверления металла 13 мм)
      Ударная дрель Bosch GSB 16 RE 0.601.14E.500 (750 Вт, диаметр сверления металла 13 мм)
      Ударная дрель Bosch GSB 16 RE 0.601.14E.500 (750 Вт, диаметр сверления металла 13 мм)
      Ударная дрель Bosch GSB 16 RE 0.601.14E.500 (750 Вт, диаметр сверления металла 13 мм)
      Ударная дрель Bosch GSB 16 RE 0.601.14E.500 (750 Вт, диаметр сверления металла 13 мм)

      Ударная дрель Bosch GSB 16 RE 0.601.14E.500

      • -3 230 ₽
      10 500 ₽
      13 730 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 9 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 12 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 9 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. 77777Х106256
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      • -3 230 ₽
      10 500 ₽
      13 730 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 9 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 12 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 9 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ударная дрель Bosch GSB 16 RE 0.601.14E.500 относится к профессиональному классу инструментов. Имеет два режима работы: сверления и ударного сверления для прочных материалов. Число оборотов регулируется, а усовершенствованная ручка делает работу с инструментом более комфортной. Фиксатор шпинделя Auto-Lock позволяет быстро и легко сменить рабочую оснастку.

        Преимущества

        • Колесико для регулировки числа оборотов помогает подобрать нужный режим для более эффективной работы 
        • Кнопка фиксации выключателя обеспечивает продолжительную работу без утомления
        • Специальный упор на задней рукоятке предотвращает соскальзывание руки во время работы
        • Редуктор защищен металлическим корпусом
        • Сверхпрочное крепление кабеля
        • Диаметр шейки шпинделя - 43 мм, подходит для закрепления в стойке сверлильного станка