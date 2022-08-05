Преимущества

Двухскоростной редуктор

Патрон защищен от отворачивания при вращении влево

Бесступенчатая регулировка частоты вращения

Для долгого срока службы все детали дрели скрепляются шариковыми и роликовыми подшипниками

Управляющая электроника

Малый угловой размер

Дрель Bosch GBM 10-2 RE 0.601.168.568 - двухскоростной инструмент. Дрель оснащена функцией реверса для извлечения сверла из материала при заклинивании. Благодаря конструкции Slimline снижается уровень утомляемости пользователя, а основная рукоятка не выскальзывает из рук при интенсивном сверлении. Регулировочное колесико находится на кнопке включения - для простой регулировки числа оборотов. При увеличении силы нажатия на кнопку включения возрастает скорость вращения. С помощью регулировочного переключателя можно изменять скорость работы инструмента, выбрав один из двух режимов.