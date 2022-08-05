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Дрель Bosch GBM 10-2RE 0.601.168.568, 500 Вт
5.0
1
Найти аналог
Сетевые дрели
    Дрель Bosch GBM 10-2RE 0.601.168.568, 500 Вт
    Арт. 77777Х106289
    5.0
    1
    Дрель Bosch GBM 10-2RE 0.601.168.568, 500 Вт

      Дрель Bosch GBM 10-2RE 0.601.168.568, 500 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. 77777Х106289
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Швейцария
      Родина бренда
      		Германия
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Дрель Bosch GBM 10-2 RE 0.601.168.568 - двухскоростной инструмент. Дрель оснащена функцией реверса для извлечения сверла из материала при заклинивании. Благодаря конструкции Slimline снижается уровень утомляемости пользователя, а основная рукоятка не выскальзывает из рук при интенсивном сверлении. Регулировочное колесико находится на кнопке включения - для простой регулировки числа оборотов. При увеличении силы нажатия на кнопку включения возрастает скорость вращения. С помощью регулировочного переключателя можно изменять скорость работы инструмента, выбрав один из двух режимов. 

        Преимущества

        • Двухскоростной редуктор
        • Патрон защищен от отворачивания при вращении влево
        • Бесступенчатая регулировка частоты вращения
        • Для долгого срока службы все детали дрели скрепляются шариковыми и роликовыми подшипниками
        • Управляющая электроника
        • Малый угловой размер