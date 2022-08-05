Дрель Bosch GBM 10-2RE 0.601.168.568, 500 Вт
Арт. 77777Х106289
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Швейцария
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Родина бренда
|Германия
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
- Дрель Bosch GBM 10-2 RE 0.601.168.568 - двухскоростной инструмент. Дрель оснащена функцией реверса для извлечения сверла из материала при заклинивании. Благодаря конструкции Slimline снижается уровень утомляемости пользователя, а основная рукоятка не выскальзывает из рук при интенсивном сверлении. Регулировочное колесико находится на кнопке включения - для простой регулировки числа оборотов. При увеличении силы нажатия на кнопку включения возрастает скорость вращения. С помощью регулировочного переключателя можно изменять скорость работы инструмента, выбрав один из двух режимов.
Преимущества
- Двухскоростной редуктор
- Патрон защищен от отворачивания при вращении влево
- Бесступенчатая регулировка частоты вращения
- Для долгого срока службы все детали дрели скрепляются шариковыми и роликовыми подшипниками
- Управляющая электроника
- Малый угловой размер