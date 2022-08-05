Дрель Bosch GBM 13-2 RE 0.601.169.508, 550 Вт
Арт. 77777Х106290
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Швейцария
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Родина бренда
|Германия
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
- Безударная дрель Bosch GBM 13-2 RE 0.601.169.508 - инструмент с мощностью 550 Вт. Она имеет две скорости с возможностью переключения во время работы для серийного сверления. Изделие оснащено сверлильным шпинделем с внутренним шестигранником для крепления насадок-бит. Скорость вращения можно установить с помощью регулировочного колесика, которое расположено на курке выключателя. Это обеспечивает плавный контролируемый пуск безударной дрели.
Отверстия для отвода пыли обеспечивают защиту внутренних деталей, способствуя долгому сроку службы дрели.
Преимущества
- Металлический ключевой патрон обеспечивает высокую точность работ и долгий срок службы инструмента
- Патрон с центрующим винтом защищен от отворачивания при вращении влево
- Сверлильный шпиндель оснащен внутренним шестигранником для крепления насадок-бит
- Малый угловой размер - 29 мм
- Возможно переключение скоростей во время работы
- Шейка шпинделя диаметром 43 мм - для работы со стойкой сверлильного станка
- Полностью на шариковых и роликовых подшипниках - для долгого срока службы и точной работы
- Реверс