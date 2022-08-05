Преимущества

Металлический ключевой патрон обеспечивает высокую точность работ и долгий срок службы инструмента

Патрон с центрующим винтом защищен от отворачивания при вращении влево

Сверлильный шпиндель оснащен внутренним шестигранником для крепления насадок-бит

Малый угловой размер - 29 мм

Возможно переключение скоростей во время работы

Шейка шпинделя диаметром 43 мм - для работы со стойкой сверлильного станка

Полностью на шариковых и роликовых подшипниках - для долгого срока службы и точной работы

Реверс

Безударная дрель Bosch GBM 13-2 RE 0.601.169.508 - инструмент с мощностью 550 Вт. Она имеет две скорости с возможностью переключения во время работы для серийного сверления. Изделие оснащено сверлильным шпинделем с внутренним шестигранником для крепления насадок-бит. Скорость вращения можно установить с помощью регулировочного колесика, которое расположено на курке выключателя. Это обеспечивает плавный контролируемый пуск безударной дрели.Отверстия для отвода пыли обеспечивают защиту внутренних деталей, способствуя долгому сроку службы дрели.