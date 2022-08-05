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Дрель Bosch GBM 13-2 RE 0.601.169.508, 550 Вт
5.0
1
Найти аналог
Сетевые дрели
    Дрель Bosch GBM 13-2 RE 0.601.169.508, 550 Вт
    Арт. 77777Х106290
    5.0
    1
    Дрель Bosch GBM 13-2 RE 0.601.169.508, 550 Вт
    Дрель Bosch GBM 13-2 RE 0.601.169.508, 550 Вт
    Дрель Bosch GBM 13-2 RE 0.601.169.508, 550 Вт
    Дрель Bosch GBM 13-2 RE 0.601.169.508, 550 Вт
    Дрель Bosch GBM 13-2 RE 0.601.169.508, 550 Вт
    Дрель Bosch GBM 13-2 RE 0.601.169.508, 550 Вт
    Дрель Bosch GBM 13-2 RE 0.601.169.508, 550 Вт
      Дрель Bosch GBM 13-2 RE 0.601.169.508, 550 Вт
      Дрель Bosch GBM 13-2 RE 0.601.169.508, 550 Вт
      Дрель Bosch GBM 13-2 RE 0.601.169.508, 550 Вт
      Дрель Bosch GBM 13-2 RE 0.601.169.508, 550 Вт
      Дрель Bosch GBM 13-2 RE 0.601.169.508, 550 Вт
      Дрель Bosch GBM 13-2 RE 0.601.169.508, 550 Вт
      Дрель Bosch GBM 13-2 RE 0.601.169.508, 550 Вт

      Дрель Bosch GBM 13-2 RE 0.601.169.508, 550 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. 77777Х106290
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Швейцария
      Родина бренда
      		Германия
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Безударная дрель Bosch GBM 13-2 RE 0.601.169.508 - инструмент с мощностью 550 Вт. Она имеет две скорости с возможностью переключения во время работы для серийного сверления. Изделие оснащено сверлильным шпинделем с внутренним шестигранником для крепления насадок-бит.  Скорость вращения можно установить с помощью регулировочного колесика, которое расположено на курке выключателя. Это обеспечивает плавный контролируемый пуск безударной дрели. 
        Отверстия для отвода пыли обеспечивают защиту внутренних деталей, способствуя долгому сроку службы дрели.

        Преимущества

        • Металлический ключевой патрон обеспечивает высокую точность работ и долгий срок службы инструмента
        • Патрон с центрующим винтом защищен от отворачивания при вращении влево
        • Сверлильный шпиндель оснащен внутренним шестигранником для крепления насадок-бит
        • Малый угловой размер - 29 мм
        • Возможно переключение скоростей во время работы
        • Шейка шпинделя диаметром 43 мм - для работы со стойкой сверлильного станка
        • Полностью на шариковых и роликовых подшипниках - для долгого срока службы и точной работы
        • Реверс