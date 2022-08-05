Преимущества

Редуктор и двигатель оснащены роликовыми подшипниками - для долгого срока службы

Возможно переключение скоростей во время работы

Малый угловой размер - 29 мм

Дрель подходит для размешивания

Синхронизированная двухскоростная передача с вытяжной шпонкой

Диаметр шейки шпинделя составляет 43 мм – для работы в стойке сверлильного станка

Реверс

Бесступенчатая регулировка оборотов для точного начала сверления

Дрель Bosch GBM 16-2 RE 0.601.120.508 имеет две скорости работы. Торцевая рукоятка инструмента обеспечивает надежный хват и удобную работу с дрелью. Инструмент оснащен функцией реверса для выворачивания саморезов. Возможно использование дрели для размешивания. Фиксация выключателя включается одним нажатием кнопки, которая расположена курке выключателя. На основании кабеля дрели есть крепление для патронного ключа.