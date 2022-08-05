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Дрель Bosch GBM 16-2 RE 0.601.120.508, 1050 Вт
5.0
1
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Сетевые дрели
    Дрель Bosch GBM 16-2 RE 0.601.120.508, 1050 Вт
    Арт. 77777Х106238
    5.0
    1
    Дрель Bosch GBM 16-2 RE 0.601.120.508, 1050 Вт
    Дрель Bosch GBM 16-2 RE 0.601.120.508, 1050 Вт
    Дрель Bosch GBM 16-2 RE 0.601.120.508, 1050 Вт
    Дрель Bosch GBM 16-2 RE 0.601.120.508, 1050 Вт
    Дрель Bosch GBM 16-2 RE 0.601.120.508, 1050 Вт
    Дрель Bosch GBM 16-2 RE 0.601.120.508, 1050 Вт
    Дрель Bosch GBM 16-2 RE 0.601.120.508, 1050 Вт
    Дрель Bosch GBM 16-2 RE 0.601.120.508, 1050 Вт

    Дрель Bosch GBM 16-2 RE 0.601.120.508, 1050 Вт

    Найти аналог
    Нет в наличии
    24 месяца гарантии
    Арт. 77777Х106238
    5.0
    1

    Характеристики

    Производитель
    		Bosch
    Тип
    		сетевой
    Тип двигателя
    		щеточный
    Мощность, Вт
    		1050
    Тип патрона
    		ключевой
    Макс. размер патрона, мм
    		16
    Регулировка оборотов
    		Да
    Электронная регулировка оборотов
    		Да
    Количество скоростей
    		2
    Все характеристики
    Найти аналог
    Нет в наличии
    24 месяца гарантии
    Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
    • Дрель Bosch GBM 16-2 RE 0.601.120.508 имеет две скорости работы. Торцевая рукоятка инструмента обеспечивает надежный хват и удобную работу с дрелью. Инструмент оснащен функцией реверса для выворачивания саморезов. Возможно использование дрели для размешивания. Фиксация выключателя включается одним нажатием кнопки, которая расположена курке выключателя. На основании кабеля дрели есть крепление для патронного ключа. 

      Преимущества

      • Редуктор и двигатель оснащены роликовыми подшипниками - для долгого срока службы
      • Возможно переключение скоростей во время работы
      • Малый угловой размер - 29 мм
      • Дрель подходит для размешивания
      • Синхронизированная двухскоростная передача с вытяжной шпонкой
      • Диаметр шейки шпинделя составляет 43 мм – для работы в стойке сверлильного станка
      • Реверс
      • Бесступенчатая регулировка оборотов для точного начала сверления