Преимущества

Ключевой патрон - для надежной фиксации оснастки

Наличие реверса

Высокий крутящий момент

Прочные шестерни и шарикоподшипники - для долгого срока службы

Дополнительная рукоятка и мягкие накладки - для удобства пользования дрелью

Фиксация клавиши "Пуск" - для продолжительных работ

Безударная дрель Bosch GBM 1600 RE Professional 0.601.1B0.000 снабжена мощным и надежным двигателем. D-образная рукоятка может поворачиваться на 360 градусов, что делает рабочий процесс гораздо комфортнее. Функция реверса позволяет извлечь сверло из материала при заклинивании.