Дрель-миксер Bosch GBM 1600 RE 0.601.1B0.000, 850 Вт
Арт. 77777Х106341
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
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- Безударная дрель Bosch GBM 1600 RE Professional 0.601.1B0.000 снабжена мощным и надежным двигателем. D-образная рукоятка может поворачиваться на 360 градусов, что делает рабочий процесс гораздо комфортнее. Функция реверса позволяет извлечь сверло из материала при заклинивании.
Преимущества
- Ключевой патрон - для надежной фиксации оснастки
- Наличие реверса
- Высокий крутящий момент
- Прочные шестерни и шарикоподшипники - для долгого срока службы
- Дополнительная рукоятка и мягкие накладки - для удобства пользования дрелью
- Фиксация клавиши "Пуск" - для продолжительных работ