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Дрель-миксер Bosch GBM 1600 RE 0.601.1B0.000, 850 Вт
5.0
2
Найти аналог
Сетевые дрели
    Дрель-миксер Bosch GBM 1600 RE 0.601.1B0.000, 850 Вт
    Арт. 77777Х106341
    5.0
    2
    Дрель-миксер Bosch GBM 1600 RE 0.601.1B0.000, 850 Вт
    Дрель-миксер Bosch GBM 1600 RE 0.601.1B0.000, 850 Вт
    Дрель-миксер Bosch GBM 1600 RE 0.601.1B0.000, 850 Вт
    Дрель-миксер Bosch GBM 1600 RE 0.601.1B0.000, 850 Вт
    Дрель-миксер Bosch GBM 1600 RE 0.601.1B0.000, 850 Вт
    Дрель-миксер Bosch GBM 1600 RE 0.601.1B0.000, 850 Вт
    Дрель-миксер Bosch GBM 1600 RE 0.601.1B0.000, 850 Вт
    Дрель-миксер Bosch GBM 1600 RE 0.601.1B0.000, 850 Вт
    Дрель-миксер Bosch GBM 1600 RE 0.601.1B0.000, 850 Вт
    Дрель-миксер Bosch GBM 1600 RE 0.601.1B0.000, 850 Вт
    Дрель-миксер Bosch GBM 1600 RE 0.601.1B0.000, 850 Вт
    Дрель-миксер Bosch GBM 1600 RE 0.601.1B0.000, 850 Вт
      Дрель-миксер Bosch GBM 1600 RE 0.601.1B0.000, 850 Вт
      Дрель-миксер Bosch GBM 1600 RE 0.601.1B0.000, 850 Вт
      Дрель-миксер Bosch GBM 1600 RE 0.601.1B0.000, 850 Вт
      Дрель-миксер Bosch GBM 1600 RE 0.601.1B0.000, 850 Вт
      Дрель-миксер Bosch GBM 1600 RE 0.601.1B0.000, 850 Вт
      Дрель-миксер Bosch GBM 1600 RE 0.601.1B0.000, 850 Вт
      Дрель-миксер Bosch GBM 1600 RE 0.601.1B0.000, 850 Вт
      Дрель-миксер Bosch GBM 1600 RE 0.601.1B0.000, 850 Вт
      Дрель-миксер Bosch GBM 1600 RE 0.601.1B0.000, 850 Вт
      Дрель-миксер Bosch GBM 1600 RE 0.601.1B0.000, 850 Вт
      Дрель-миксер Bosch GBM 1600 RE 0.601.1B0.000, 850 Вт
      Дрель-миксер Bosch GBM 1600 RE 0.601.1B0.000, 850 Вт

      Дрель-миксер Bosch GBM 1600 RE 0.601.1B0.000, 850 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 77777Х106341
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Безударная дрель Bosch GBM 1600 RE Professional 0.601.1B0.000 снабжена мощным и надежным двигателем. D-образная рукоятка может поворачиваться на 360 градусов, что делает рабочий процесс гораздо комфортнее. Функция реверса позволяет извлечь сверло из материала при заклинивании.

        Преимущества

        • Ключевой патрон - для надежной фиксации оснастки
        • Наличие реверса
        • Высокий крутящий момент
        • Прочные шестерни и шарикоподшипники - для долгого срока службы
        • Дополнительная рукоятка и мягкие накладки - для удобства пользования дрелью
        • Фиксация клавиши "Пуск" - для продолжительных работ