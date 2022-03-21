Аккумуляторный ударный шуруповерт Bosch GDR 14.4 V-Li 0.601.9A1.40F
Арт. X1048041306
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Малайзия
|
Родина бренда
|Германия
|
Класс товара
|профессиональный
|
Макс. крутящий момент, Нм
|150
|
Тип
|аккумуляторный, ударный
|
Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторный ударный шуруповерт Bosch GDR 14,4 V-LI 0.601.9A1.40F предназначен для работы с достаточно нагруженными соединениями благодаря высокому значению крутящего момента в 150 нм. Модель оснащена всем необходимым функционалом для комфортной и продуктивной работы: электронная регулировка оборотов, функция реверса, подсветка рабочей зоны, быстрый доступ к угольным щеткам. Инструмент поставляется в комплекте с двумя литий-ионными аккумуляторами емкостью 4.0 А*ч в удобном кейсе L-BOXX.
Преимущества:
- Возможность выбора между аккумуляторами различного класса: "Premium" и "Compact"
- Высокий крутящий момент для работы с нагруженными соединениями
- Рабочий диаметр шурупов составляет М6-М14
- Компактное исполнение для оптимального удобства при выполнении работ в труднодоступных местах и над головой
- Инновационные аккумуляторы CoolPack с увеличенным сроком службы на 100 %
- Система Bosch Electronic Cell Protection (ECP): защита аккумулятора от перегрузки, перегрева и глубокого разряда
- Исключительно прочный корпус Dura Shield защищает инструмент даже после падения на бетон с двухметровой высоты
- Индикатор заряда аккумулятора
- Функция реверса