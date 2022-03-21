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Аккумуляторный ударный шуруповерт Bosch GDR 14.4 V-Li 0.601.9A1.40F
5.0
2
Найти аналог
Ударные дрели-шуруповерты аккумуляторные
    Аккумуляторный ударный шуруповерт Bosch GDR 14.4 V-Li 0.601.9A1.40F
    Арт. X1048041306
    5.0
    2
    Аккумуляторный ударный шуруповерт Bosch GDR 14.4 V-Li 0.601.9A1.40F

      Аккумуляторный ударный шуруповерт Bosch GDR 14.4 V-Li 0.601.9A1.40F

      Найти аналог
      Нет в наличии
      1 месяц гарантии
      Арт. X1048041306
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Малайзия
      Родина бренда
      		Германия
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		150
      Тип
      		аккумуляторный, ударный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      1 месяц гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторный ударный шуруповерт Bosch GDR 14,4 V-LI 0.601.9A1.40F предназначен для работы с достаточно нагруженными соединениями благодаря высокому значению крутящего момента в 150 нм. Модель оснащена всем необходимым функционалом для комфортной и продуктивной работы: электронная регулировка оборотов, функция реверса, подсветка рабочей зоны, быстрый доступ к угольным щеткам. Инструмент поставляется в комплекте с двумя литий-ионными аккумуляторами емкостью 4.0 А*ч в удобном кейсе L-BOXX.

        Преимущества:

        • Возможность выбора между аккумуляторами различного класса: "Premium" и "Compact" 
        • Высокий крутящий момент для работы с нагруженными соединениями
        • Рабочий диаметр шурупов составляет М6-М14
        • Компактное исполнение для оптимального удобства при выполнении работ в труднодоступных местах и над головой
        • Инновационные аккумуляторы CoolPack с увеличенным сроком службы на 100 %
        • Система Bosch Electronic Cell Protection (ECP): защита аккумулятора от перегрузки, перегрева и глубокого разряда
        • Исключительно прочный корпус Dura Shield защищает инструмент даже после падения на бетон с двухметровой высоты
        • Индикатор заряда аккумулятора
        • Функция реверса