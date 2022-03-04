Дрель ударная Bosch GSB 19-2 RE 0.601.17В.500, 850 Вт
Арт. 77777Х1068
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Германия
|
Тип двигателя
|щеточный
|
Напряжение сети, В
|220
- Дрель ударная Bosch GSB 19-2 RE 0.601.17В.500 - инструмент с двумя скоростями работы. Редуктор дрели защищен металлическим корпусом, что способствует длительному сроку службы инструмента. Система Auto-Lock обеспечивает быструю замену рабочей оснастки. Предохранительная муфта исключает отдачу при заклинивании бура.
Преимущества
- Реверс
- Управляющая электроника
- Рукоятка с мягкой накладкой
- Предохранительная муфта
- Поворотный щеткодержатель
- Диаметр шейки шпинделя - 43 мм, подходит для закрепления в стойке сверлильного станка
- Кнопка фиксации выключателя обеспечивает продолжительную работу без утомления
- На конце задней рукоятки имеется упор для руки, который предотвращает ее соскальзывание