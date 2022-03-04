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Дрель ударная Bosch GSB 19-2 RE 0.601.17В.500, 850 Вт
5.0
2
Найти аналог
Сетевые дрели
    Дрель ударная Bosch GSB 19-2 RE 0.601.17В.500, 850 Вт
    Арт. 77777Х1068
    5.0
    2
    Дрель ударная Bosch GSB 19-2 RE 0.601.17В.500, 850 Вт
    Дрель ударная Bosch GSB 19-2 RE 0.601.17В.500, 850 Вт
    Дрель ударная Bosch GSB 19-2 RE 0.601.17В.500, 850 Вт
    Дрель ударная Bosch GSB 19-2 RE 0.601.17В.500, 850 Вт
    Дрель ударная Bosch GSB 19-2 RE 0.601.17В.500, 850 Вт
    Дрель ударная Bosch GSB 19-2 RE 0.601.17В.500, 850 Вт
    Дрель ударная Bosch GSB 19-2 RE 0.601.17В.500, 850 Вт
      Дрель ударная Bosch GSB 19-2 RE 0.601.17В.500, 850 Вт
      Дрель ударная Bosch GSB 19-2 RE 0.601.17В.500, 850 Вт
      Дрель ударная Bosch GSB 19-2 RE 0.601.17В.500, 850 Вт
      Дрель ударная Bosch GSB 19-2 RE 0.601.17В.500, 850 Вт
      Дрель ударная Bosch GSB 19-2 RE 0.601.17В.500, 850 Вт
      Дрель ударная Bosch GSB 19-2 RE 0.601.17В.500, 850 Вт
      Дрель ударная Bosch GSB 19-2 RE 0.601.17В.500, 850 Вт

      Дрель ударная Bosch GSB 19-2 RE 0.601.17В.500, 850 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. 77777Х1068
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Германия
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Дрель ударная Bosch GSB 19-2 RE 0.601.17В.500 - инструмент с двумя скоростями работы. Редуктор дрели защищен металлическим корпусом, что способствует длительному сроку службы инструмента. Система Auto-Lock обеспечивает быструю замену рабочей оснастки. Предохранительная муфта исключает отдачу при заклинивании бура.

        Преимущества

        • Реверс
        • Управляющая электроника
        • Рукоятка с мягкой накладкой
        • Предохранительная муфта
        • Поворотный щеткодержатель
        • Диаметр шейки шпинделя - 43 мм, подходит для закрепления в стойке сверлильного станка
        • Кнопка фиксации выключателя обеспечивает продолжительную работу без утомления
        • На конце задней рукоятки имеется упор для руки, который предотвращает ее соскальзывание