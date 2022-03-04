Дрель ударная Bosch GSB 19-2 RE 0.601.17В.500 - инструмент с двумя скоростями работы. Редуктор дрели защищен металлическим корпусом, что способствует длительному сроку службы инструмента. Система Auto-Lock обеспечивает быструю замену рабочей оснастки. Предохранительная муфта исключает отдачу при заклинивании бура.

Преимущества