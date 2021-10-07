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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 12-2 0.601.918.J21
3.7
51
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 12-2 0.601.918.J21
    Арт. X1048041302322
    3.7
    51
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 12-2 0.601.918.J21
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 12-2 0.601.918.J21
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 12-2 0.601.918.J21
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 12-2 0.601.918.J21
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 12-2 0.601.918.J21
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 12-2 0.601.918.J21
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 12-2 0.601.918.J21
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 12-2 0.601.918.J21
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 12-2 0.601.918.J21
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 12-2 0.601.918.J21
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 12-2 0.601.918.J21
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 12-2 0.601.918.J21
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 12-2 0.601.918.J21
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 12-2 0.601.918.J21

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 12-2 0.601.918.J21

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X1048041302322
      3.7
      51

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Малайзия
      Родина бренда
      		Германия
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		27
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 12-2 0.601.918.J21 - удобный легкий инструмент, при помощи которого можно сверлить дерево и металл, вворачивать и выворачивать шурупы. В зависимости от плотности материала можно выбрать один из двадцати пяти режимов крутящего момента. На корпусе инструмента имеется отверстие - для удобного крепления запасных сверл.

        Преимущества

        • Инструмент оснащен функцией реверса - для легкого выкручивания сверла из материала
        • Одну из двух скоростей работы можно выбрать при помощи ползункового переключателя
        • С помощью кнопки старта легко регулировать рабочую скорость дрели
        • Малый вес (1.6 кг) - для удобной работы
        • Модель имеет два режима работы - сверление и закручивание шурупов
        • Аккумулятор просто и быстро заменяется одной рукой