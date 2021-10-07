Преимущества

Инструмент оснащен функцией реверса - для легкого выкручивания сверла из материала

Одну из двух скоростей работы можно выбрать при помощи ползункового переключателя

С помощью кнопки старта легко регулировать рабочую скорость дрели

Малый вес (1.6 кг) - для удобной работы

Модель имеет два режима работы - сверление и закручивание шурупов

Аккумулятор просто и быстро заменяется одной рукой

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 12-2 0.601.918.J21 - удобный легкий инструмент, при помощи которого можно сверлить дерево и металл, вворачивать и выворачивать шурупы. В зависимости от плотности материала можно выбрать один из двадцати пяти режимов крутящего момента. На корпусе инструмента имеется отверстие - для удобного крепления запасных сверл.