Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 12-2 0.601.918.J21
Арт. X1048041302322
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Малайзия
|
Родина бренда
|Германия
|
Класс товара
|бытовой
|
Макс. крутящий момент, Нм
|27
|
Тип
|аккумуляторный
|
Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 12-2 0.601.918.J21 - удобный легкий инструмент, при помощи которого можно сверлить дерево и металл, вворачивать и выворачивать шурупы. В зависимости от плотности материала можно выбрать один из двадцати пяти режимов крутящего момента. На корпусе инструмента имеется отверстие - для удобного крепления запасных сверл.
Преимущества
- Инструмент оснащен функцией реверса - для легкого выкручивания сверла из материала
- Одну из двух скоростей работы можно выбрать при помощи ползункового переключателя
- С помощью кнопки старта легко регулировать рабочую скорость дрели
- Малый вес (1.6 кг) - для удобной работы
- Модель имеет два режима работы - сверление и закручивание шурупов
- Аккумулятор просто и быстро заменяется одной рукой