Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18-2-Li 0.601.9В7.300
Арт. X1048041302318
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Малайзия
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Родина бренда
|Германия
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|38
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18-2-LI 0.601.9B7.300 оснащена полноценным сверлильным патроном Auto-Lock 10 мм. Двухскоростной редуктор обеспечивает высокий крутящий момент при сверлении отверстий до 30 мм и заворачивании шурупов. Длина инструмента всего 169 мм, благодаря чему он удобен при работе в труднодоступных местах и над головой. Система Electronic Cell Protection (ECP) защищает аккумулятор от перегрузки, перегрева и глубокого разряда. Данная модель поставляется в кейсе L-Boxx.
Преимущества
- Малый вес (всего 1.3 кг) - для неутомительной работы длительное время
- Полноценный сверлильный патрон Auto-Lock 10 мм
- Bosch Electronic Cell Protection (ECP): система защиты аккумулятора от перегрузки, перегрева и глубокого разряда
- Встроенная светодиодная подсветка - для работы в темноте
- Благодаря удобному зажиму для переноски на ремне инструмент постоянно готов к работе
- Долгий срок службы
- Инструмент поставляется в кейсе, что решает вопрос хранения и транспортировки