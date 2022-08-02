Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18-2-Li 0.601.9В7.300

Преимущества

Малый вес (всего 1.3 кг) - для неутомительной работы длительное время

Полноценный сверлильный патрон Auto-Lock 10 мм

Bosch Electronic Cell Protection (ECP): система защиты аккумулятора от перегрузки, перегрева и глубокого разряда

Встроенная светодиодная подсветка - для работы в темноте

Благодаря удобному зажиму для переноски на ремне инструмент постоянно готов к работе

Долгий срок службы

Инструмент поставляется в кейсе, что решает вопрос хранения и транспортировки

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18-2-LI 0.601.9B7.300 оснащена полноценным сверлильным патроном Auto-Lock 10 мм. Двухскоростной редуктор обеспечивает высокий крутящий момент при сверлении отверстий до 30 мм и заворачивании шурупов. Длина инструмента всего 169 мм, благодаря чему он удобен при работе в труднодоступных местах и над головой. Система Electronic Cell Protection (ECP) защищает аккумулятор от перегрузки, перегрева и глубокого разряда. Данная модель поставляется в кейсе L-Boxx.