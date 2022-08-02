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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18-2-Li 0.601.9В7.300
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18-2-Li 0.601.9В7.300
    Арт. X1048041302318
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18-2-Li 0.601.9В7.300
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18-2-Li 0.601.9В7.300
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18-2-Li 0.601.9В7.300
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18-2-Li 0.601.9В7.300
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18-2-Li 0.601.9В7.300
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18-2-Li 0.601.9В7.300
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18-2-Li 0.601.9В7.300
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18-2-Li 0.601.9В7.300
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18-2-Li 0.601.9В7.300
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18-2-Li 0.601.9В7.300
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18-2-Li 0.601.9В7.300
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18-2-Li 0.601.9В7.300

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18-2-Li 0.601.9В7.300

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1048041302318
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Малайзия
      Родина бренда
      		Германия
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		38
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18-2-LI 0.601.9B7.300 оснащена полноценным сверлильным патроном Auto-Lock 10 мм. Двухскоростной редуктор обеспечивает высокий крутящий момент при сверлении отверстий до 30 мм и заворачивании шурупов. Длина инструмента всего 169 мм, благодаря чему он удобен при работе в труднодоступных местах и над головой. Система Electronic Cell Protection (ECP) защищает аккумулятор от перегрузки, перегрева и глубокого разряда. Данная модель поставляется в кейсе L-Boxx.

        Преимущества

        • Малый вес (всего 1.3 кг) - для неутомительной работы длительное время
        • Полноценный сверлильный патрон Auto-Lock 10 мм
        • Bosch Electronic Cell Protection (ECP): система защиты аккумулятора от перегрузки, перегрева и глубокого разряда
        • Встроенная светодиодная подсветка - для работы в темноте
        • Благодаря удобному зажиму для переноски на ремне инструмент постоянно готов к работе
        • Долгий срок службы
        • Инструмент поставляется в кейсе, что решает вопрос хранения и транспортировки