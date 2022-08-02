Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18 VE-2-LI Professional 0.601.9D9.100

Преимущества

Инструмент для бытовой/промышленной сферы

Крутящий момент до 80 Нм - для сложных работ по сверлению и заворачиванию шурупов в древесину и металл

Выдерживает падение на бетон с высоты 2 метров

Система Electronic Rotation Control (ERC) - для оптимального контроля над инструментом

Система Electronic Motor Protection (EMP) - для защиты двигателя от перегрузки

Инновационные аккумуляторы CoolPack обеспечивают оптимальный отвод тепла, что увеличивает срок их службы

Bosch Electronic Cell Protection (ECP) - для защиты аккумулятора от перегрузки, перегрева и глубокого разряда

Аккумуляторный шуруповерт Bosch GSR 18 VE-2-LI 0.601.9D9.100 имеет высокий крутящий момент, что позволяет выполнять сложные работы по сверлению и заворачиванию шурупов в древесину и металл. Прочный корпус Dura Shield выдерживает падения на бетон с высоты 2 м. Система Electronic Rotation Control (ERC) позволяет распознать внезапную блокировку и в целях защиты немедленно выключает инструмент. Данная модель поставляется в кейсе L-Boxx