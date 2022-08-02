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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18 VE-2-LI Professional 0.601.9D9.100
5.0
1
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Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18 VE-2-LI Professional 0.601.9D9.100
    Арт. X1048041302370
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18 VE-2-LI Professional 0.601.9D9.100

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18 VE-2-LI Professional 0.601.9D9.100

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1048041302370
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Малайзия
      Родина бренда
      		Германия
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		80
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторный шуруповерт Bosch GSR 18 VE-2-LI 0.601.9D9.100 имеет высокий крутящий момент, что позволяет выполнять сложные работы по сверлению и заворачиванию шурупов в древесину и металл. Прочный корпус Dura Shield выдерживает падения на бетон с высоты 2 м. Система Electronic Rotation Control (ERC) позволяет распознать внезапную блокировку и в целях защиты немедленно выключает инструмент. Данная модель поставляется в кейсе L-Boxx

        Преимущества

        • Инструмент для бытовой/промышленной сферы
        • Крутящий момент до 80 Нм - для сложных работ по сверлению и заворачиванию шурупов в древесину и металл
        • Выдерживает падение на бетон с высоты 2 метров
        • Система Electronic Rotation Control (ERC) - для оптимального контроля над инструментом
        • Система Electronic Motor Protection (EMP) - для защиты двигателя от перегрузки
        • Инновационные аккумуляторы CoolPack обеспечивают оптимальный отвод тепла, что увеличивает срок их службы
        • Bosch Electronic Cell Protection (ECP) - для защиты аккумулятора от перегрузки, перегрева и глубокого разряда