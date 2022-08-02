Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18 VE-2-LI Professional 0.601.9D9.100
Арт. X1048041302370
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Малайзия
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Родина бренда
|Германия
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|80
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторный шуруповерт Bosch GSR 18 VE-2-LI 0.601.9D9.100 имеет высокий крутящий момент, что позволяет выполнять сложные работы по сверлению и заворачиванию шурупов в древесину и металл. Прочный корпус Dura Shield выдерживает падения на бетон с высоты 2 м. Система Electronic Rotation Control (ERC) позволяет распознать внезапную блокировку и в целях защиты немедленно выключает инструмент. Данная модель поставляется в кейсе L-Boxx
Преимущества
- Инструмент для бытовой/промышленной сферы
- Крутящий момент до 80 Нм - для сложных работ по сверлению и заворачиванию шурупов в древесину и металл
- Выдерживает падение на бетон с высоты 2 метров
- Система Electronic Rotation Control (ERC) - для оптимального контроля над инструментом
- Система Electronic Motor Protection (EMP) - для защиты двигателя от перегрузки
- Инновационные аккумуляторы CoolPack обеспечивают оптимальный отвод тепла, что увеличивает срок их службы
- Bosch Electronic Cell Protection (ECP) - для защиты аккумулятора от перегрузки, перегрева и глубокого разряда