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Сетевой шуруповерт Bosch GSR 6-45TE 0.601.445.100
4.7
3
Найти аналог
Сетевые шуруповерты
    Сетевой шуруповерт Bosch GSR 6-45TE 0.601.445.100
    Арт. Х12713288
    4.7
    3
    Сетевой шуруповерт Bosch GSR 6-45TE 0.601.445.100
    Сетевой шуруповерт Bosch GSR 6-45TE 0.601.445.100
    Сетевой шуруповерт Bosch GSR 6-45TE 0.601.445.100
    Сетевой шуруповерт Bosch GSR 6-45TE 0.601.445.100
    Сетевой шуруповерт Bosch GSR 6-45TE 0.601.445.100
      Сетевой шуруповерт Bosch GSR 6-45TE 0.601.445.100
      Сетевой шуруповерт Bosch GSR 6-45TE 0.601.445.100
      Сетевой шуруповерт Bosch GSR 6-45TE 0.601.445.100
      Сетевой шуруповерт Bosch GSR 6-45TE 0.601.445.100
      Сетевой шуруповерт Bosch GSR 6-45TE 0.601.445.100

      Сетевой шуруповерт Bosch GSR 6-45TE 0.601.445.100

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12713288
      4.7
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Швейцария
      Родина бренда
      		Германия
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		12
      Тип
      		сетевой
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Сетевой шуруповерт Bosch GSR 6-45TE 0.601.445.100 применяется при ремонтных, реставрационных и строительных работах для заворачивания и выворачивания крепежа в гипсокартонные плиты, металл, древесину. Данный шуруповерт является универсальным для работ по сухим материалам. 

        Преимущества

        • Небольшой вес
        • Мощный двигатель для большей производительности
        • Прецизионная муфта отключения позволяет заворачивать шурупы на одинаковую глубину
        • Возможность работы одной рукой
        • Наличие управляющей электроники - возможность регулировки оборотов для выполнения различных видов работ
        • Фиксатор кнопки включения для непрерывной работы
        • Наличие реверса
        • Прорезиненная вставка на рукоятке