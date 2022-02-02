Преимущества

Небольшой вес

Мощный двигатель для большей производительности

Прецизионная муфта отключения позволяет заворачивать шурупы на одинаковую глубину

Возможность работы одной рукой

Наличие управляющей электроники - возможность регулировки оборотов для выполнения различных видов работ

Фиксатор кнопки включения для непрерывной работы

Наличие реверса

Прорезиненная вставка на рукоятке

Сетевой шуруповерт Bosch GSR 6-45TE 0.601.445.100 применяется при ремонтных, реставрационных и строительных работах для заворачивания и выворачивания крепежа в гипсокартонные плиты, металл, древесину. Данный шуруповерт является универсальным для работ по сухим материалам.