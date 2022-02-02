Сетевой шуруповерт Bosch GSR 6-45TE 0.601.445.100
Арт. Х12713288
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Швейцария
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Родина бренда
|Германия
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|12
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Тип
|сетевой
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Тип двигателя
|щеточный
- Сетевой шуруповерт Bosch GSR 6-45TE 0.601.445.100 применяется при ремонтных, реставрационных и строительных работах для заворачивания и выворачивания крепежа в гипсокартонные плиты, металл, древесину. Данный шуруповерт является универсальным для работ по сухим материалам.
Преимущества
- Небольшой вес
- Мощный двигатель для большей производительности
- Прецизионная муфта отключения позволяет заворачивать шурупы на одинаковую глубину
- Возможность работы одной рукой
- Наличие управляющей электроники - возможность регулировки оборотов для выполнения различных видов работ
- Фиксатор кнопки включения для непрерывной работы
- Наличие реверса
- Прорезиненная вставка на рукоятке