Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch PSR 14.4 Li-2 0603973420

Преимущества

В зависимости от плотности материала, при заворачивании и выворачивании шурупов, можно выбрать один из десяти режимов крутящего момента, а по индикатору усилия можно скорректировать выставленный крутящий момент

Инструмент работает на литий-ионном аккумуляторе, который отличается легкостью и мощностью, отсутствием саморазряда и эффекта памяти

С помощью нажатия на клавишу пуска удобно регулировать рабочую скорость аккумуляторной дрели-шуруповерта Bosch PSR 14,4 Li-2 0.603.973.420

Система Bosch Electronic Cell Protection (ECP) - для защиты аккумулятора от перегрева, перегрузки и полного разряда

Рукоятка с мягкими накладками - для комфортной работы оператора

Аккумуляторный инструмент удобен при работе в местах, не обеспеченных электричеством

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch PSR 14,4 Li-2 0.603.973.420 - это двухскоростной инструмент бытового класса, удобный при работе в местах, не имеющих доступа к сети электропитания. Данная модель предназначена для выполнения сверлильных операций, а также для затяжки и ослабления крепежа.