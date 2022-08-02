Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch PSR 14.4 Li-2 0603973420
Арт. Х12713217
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Венгрия
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Родина бренда
|Германия
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|40
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch PSR 14,4 Li-2 0.603.973.420 - это двухскоростной инструмент бытового класса, удобный при работе в местах, не имеющих доступа к сети электропитания. Данная модель предназначена для выполнения сверлильных операций, а также для затяжки и ослабления крепежа.
Преимущества
- В зависимости от плотности материала, при заворачивании и выворачивании шурупов, можно выбрать один из десяти режимов крутящего момента, а по индикатору усилия можно скорректировать выставленный крутящий момент
- Инструмент работает на литий-ионном аккумуляторе, который отличается легкостью и мощностью, отсутствием саморазряда и эффекта памяти
- С помощью нажатия на клавишу пуска удобно регулировать рабочую скорость аккумуляторной дрели-шуруповерта Bosch PSR 14,4 Li-2 0.603.973.420
- Система Bosch Electronic Cell Protection (ECP) - для защиты аккумулятора от перегрева, перегрузки и полного разряда
- Рукоятка с мягкими накладками - для комфортной работы оператора
- Аккумуляторный инструмент удобен при работе в местах, не обеспеченных электричеством