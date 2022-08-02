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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch PSR 14.4 Li-2 0603973420
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch PSR 14.4 Li-2 0603973420
    Арт. Х12713217
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch PSR 14.4 Li-2 0603973420
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch PSR 14.4 Li-2 0603973420
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch PSR 14.4 Li-2 0603973420
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch PSR 14.4 Li-2 0603973420
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch PSR 14.4 Li-2 0603973420
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch PSR 14.4 Li-2 0603973420
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch PSR 14.4 Li-2 0603973420
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch PSR 14.4 Li-2 0603973420
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch PSR 14.4 Li-2 0603973420
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch PSR 14.4 Li-2 0603973420
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch PSR 14.4 Li-2 0603973420
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch PSR 14.4 Li-2 0603973420

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch PSR 14.4 Li-2 0603973420

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х12713217
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Венгрия
      Родина бренда
      		Германия
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		40
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch PSR 14,4 Li-2 0.603.973.420 - это двухскоростной инструмент бытового класса, удобный при работе в местах, не имеющих доступа к сети электропитания. Данная модель предназначена для выполнения сверлильных операций, а также для затяжки и ослабления крепежа.

        Преимущества

        • В зависимости от плотности материала, при заворачивании и выворачивании шурупов, можно выбрать один из десяти режимов крутящего момента, а по индикатору усилия можно скорректировать выставленный крутящий момент
        • Инструмент работает на литий-ионном аккумуляторе, который отличается легкостью и мощностью, отсутствием саморазряда и эффекта памяти
        • С помощью нажатия на клавишу пуска удобно регулировать рабочую скорость аккумуляторной дрели-шуруповерта Bosch PSR 14,4 Li-2 0.603.973.420
        • Система Bosch Electronic Cell Protection (ECP) - для защиты аккумулятора от перегрева, перегрузки и полного разряда
        • Рукоятка с мягкими накладками - для комфортной работы оператора
        • Аккумуляторный инструмент удобен при работе в местах, не обеспеченных электричеством