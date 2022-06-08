Преимущества

Безударная дрель предназначена для сверления различных материалов. Плавный пуск обеспечивает длительный срок службы инструмента. Регулировка оборотов позволяет подобрать необходимый режим работы. Дополнительные рукоятки позволяют использовать дрель в качестве миксера, при этом фиксация кнопки пуска, значительно упрощают эксплуатацию.