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Дрель-миксер Crown CT10148, 1200 Вт
Арт. О00000003936
Характеристики
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Производитель
|
Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
|
Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
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- Безударная дрель предназначена для сверления различных материалов. Плавный пуск обеспечивает длительный срок службы инструмента. Регулировка оборотов позволяет подобрать необходимый режим работы. Дополнительные рукоятки позволяют использовать дрель в качестве миксера, при этом фиксация кнопки пуска, значительно упрощают эксплуатацию.
Преимущества
- Мощный двигатель для высокой производительности
- Воздушное охлаждение для надежности CROWN CT10148
- Регулировка оборотов позволяет работать с разными материалами
- Ключевой патрон для надежного крепления оснастки
- Прорезиненные вставки на рукояти - для надежного охвата
- Наличие реверса - для вывинчивания застрявшей оснастки
- Небольшой вес - для долгой работы без усталости