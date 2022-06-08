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Дрель-миксер Crown CT10148, 1200 Вт
5.0
2
6 890 ₽
Сетевые дрели
  • Персональная скидка
Дрель-миксер Crown CT10148, 1200 Вт
Арт. О00000003936
5.0
2
Дрель-миксер Crown CT10148, 1200 Вт
  • Персональная скидка

Дрель-миксер Crown CT10148, 1200 Вт

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6 890 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000003936
5.0
2

Характеристики

Производитель
Crown
Страна производства
Китай
Родина бренда
Китай
Тип двигателя
щеточный
Напряжение сети, В
220
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
6 890 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Безударная дрель предназначена для сверления различных материалов. Плавный пуск обеспечивает длительный срок службы инструмента. Регулировка оборотов позволяет подобрать необходимый режим работы. Дополнительные рукоятки позволяют использовать дрель в качестве миксера, при этом фиксация кнопки пуска, значительно упрощают эксплуатацию.

    Преимущества

    • Мощный двигатель для высокой производительности
    • Воздушное охлаждение для надежности CROWN CT10148
    • Регулировка оборотов позволяет работать с разными материалами
    • Ключевой патрон для надежного крепления оснастки
    • Прорезиненные вставки на рукояти - для надежного охвата
    • Наличие реверса - для вывинчивания застрявшей оснастки
    • Небольшой вес - для долгой работы без усталости