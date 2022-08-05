Дрель ударная DeWalt D21716, 701 Вт
Арт. Х106377
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Чехия
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Родина бренда
|США
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
Ударная дрель DeWalt D 21716 имеет два режима работы: сверление и сверление с ударом. Высококачественный ключевой патрон обеспечивает долгий срок службы инструмента. С помощью электронной регулировки скорости можно выставить нужную частоту вращения в зависимости от вида работ и материала.
Преимущества
- Высококачественный 13 мм ключевой патрон
- Электронная регулировка скорости
- Реверс
- Компактные габариты и малый вес - для неутомительной работы
- Два режима работы - сверление и сверление с ударом
- Прочность и надежность инструмента обеспечивается за счет модульной конструкции