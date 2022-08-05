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Дрель ударная DeWalt D21716, 701 Вт
5.0
1
Найти аналог
Сетевые дрели
    Дрель ударная DeWalt D21716, 701 Вт
    Арт. Х106377
    5.0
    1
    Дрель ударная DeWalt D21716, 701 Вт
    Дрель ударная DeWalt D21716, 701 Вт
    Дрель ударная DeWalt D21716, 701 Вт
    Дрель ударная DeWalt D21716, 701 Вт
      Дрель ударная DeWalt D21716, 701 Вт
      Дрель ударная DeWalt D21716, 701 Вт
      Дрель ударная DeWalt D21716, 701 Вт
      Дрель ударная DeWalt D21716, 701 Вт

      Дрель ударная DeWalt D21716, 701 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х106377
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Чехия
      Родина бренда
      		США
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Ударная дрель DeWalt D 21716 имеет два режима работы: сверление и сверление с ударом. Высококачественный ключевой патрон обеспечивает долгий срок службы инструмента. С помощью электронной регулировки скорости можно выставить нужную частоту вращения в зависимости от вида работ и материала.

        Преимущества

        • Высококачественный 13 мм ключевой патрон
        • Электронная регулировка скорости
        • Реверс
        • Компактные габариты и малый вес - для неутомительной работы
        • Два режима работы - сверление и сверление с ударом
        • Прочность и надежность инструмента обеспечивается за счет модульной конструкции