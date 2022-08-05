Ударная дрель DeWalt D 21716 имеет два режима работы: сверление и сверление с ударом. Высококачественный ключевой патрон обеспечивает долгий срок службы инструмента. С помощью электронной регулировки скорости можно выставить нужную частоту вращения в зависимости от вида работ и материала.

Преимущества