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Дрель DeWalt D21583K, 1910 Вт
5.0
1
Найти аналог
Сетевые дрели
    Дрель DeWalt D21583K, 1910 Вт
    Арт. Х10660335
    5.0
    1
    Дрель DeWalt D21583K, 1910 Вт
    Дрель DeWalt D21583K, 1910 Вт
    Дрель DeWalt D21583K, 1910 Вт
    Дрель DeWalt D21583K, 1910 Вт
    Дрель DeWalt D21583K, 1910 Вт
    Дрель DeWalt D21583K, 1910 Вт
    Дрель DeWalt D21583K, 1910 Вт
      Дрель DeWalt D21583K, 1910 Вт
      Дрель DeWalt D21583K, 1910 Вт
      Дрель DeWalt D21583K, 1910 Вт
      Дрель DeWalt D21583K, 1910 Вт
      Дрель DeWalt D21583K, 1910 Вт
      Дрель DeWalt D21583K, 1910 Вт
      Дрель DeWalt D21583K, 1910 Вт

      Дрель DeWalt D21583K, 1910 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х10660335
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		США
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Дрель DeWALT D21583K– идеальный выбор для сухого сверления. Основная область применения данного инструмента — тяжелые электромонтажные, водопроводные работы; работы по установке систем отопления, вентиляции и кондиционирования с основным сверлением в бетоне. Эргономичный дизайн облегчает нагрузку при регулярном использовании. Трехступенчатый редуктор, которым оснащена данная модель, позволяет выбрать оптимальный режим сверления в зависимости от материала и его диаметра (вплоть до 152 мм (бетон), 202 мм (кирпич). Благодаря конструкционным особенностям и комплектации DeWALT D21583K, эффективность режима сухого сверления можно повысить если присоединить устройство пылеудаления (в комплекте) прямо к дрели. В дрели использован лучший в своем классе устойчивый к перегрузкам электродвигатель новейшей модели с повышенными характеристиками производительности, с ним данный инструмент — превосходный выбор для самых тяжелых работ по сверлению. Благодаря интегрированному штуцеру подачи воды, дрель справится со сверлением по самым прочным материалам (природный камень, бетон, высокопрочный кирпич, железобетон и т.д.) коронками до 152 мм. Дрель снабжена новой запатентованной предохранительной муфтой для защиты от заклинивания сверла. Крутящий момент можно регулировать в пределах выбранной скорости. Скоростных режимов три.

        Преимущества

        • Встроенный промывочный шарнир
        • Возможен сбор пыли в мешок или подключение к инструменту пылесоса
        • Электронная регулировка числа оборотов
        • Высокая производительность
        • Защита от перегрузки и перегрева
        • Механическая муфта - для защиты пользователя и инструмента при заклинивании сверла
        • Большая боковая рукоятка - для надежной работы
        • D-образная задняя рукоятка
        • Плавный пуск
        • Простая замена угольных щеток