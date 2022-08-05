Преимущества

Встроенный промывочный шарнир

Возможен сбор пыли в мешок или подключение к инструменту пылесоса

Электронная регулировка числа оборотов

Высокая производительность

Защита от перегрузки и перегрева

Механическая муфта - для защиты пользователя и инструмента при заклинивании сверла

Большая боковая рукоятка - для надежной работы

D-образная задняя рукоятка

Плавный пуск

Простая замена угольных щеток

Дрель DeWALT D21583K– идеальный выбор для сухого сверления. Основная область применения данного инструмента — тяжелые электромонтажные, водопроводные работы; работы по установке систем отопления, вентиляции и кондиционирования с основным сверлением в бетоне. Эргономичный дизайн облегчает нагрузку при регулярном использовании. Трехступенчатый редуктор, которым оснащена данная модель, позволяет выбрать оптимальный режим сверления в зависимости от материала и его диаметра (вплоть до 152 мм (бетон), 202 мм (кирпич). Благодаря конструкционным особенностям и комплектации DeWALT D21583K, эффективность режима сухого сверления можно повысить если присоединить устройство пылеудаления (в комплекте) прямо к дрели. В дрели использован лучший в своем классе устойчивый к перегрузкам электродвигатель новейшей модели с повышенными характеристиками производительности, с ним данный инструмент — превосходный выбор для самых тяжелых работ по сверлению. Благодаря интегрированному штуцеру подачи воды, дрель справится со сверлением по самым прочным материалам (природный камень, бетон, высокопрочный кирпич, железобетон и т.д.) коронками до 152 мм. Дрель снабжена новой запатентованной предохранительной муфтой для защиты от заклинивания сверла. Крутящий момент можно регулировать в пределах выбранной скорости. Скоростных режимов три.