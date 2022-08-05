Преимущества

Двухскоростной редуктор

Основная рукоятка с резиновой накладкой - для комфортной работы

Новая конструкция переключения передач редуктора - для увеличения срока службы

Запатентованная система поддержки якоря

Два режима работы - сверление и сверление с ударом

Реверс

Ударная дрель DeWalt D 21805 KS - имеет две скорости работы. Полимерный корпус редуктора способствует более удобной и надежной работе. Дрель оснащена реверсом для извлечения сверла из материала при заклинивании. На основании кабеля расположено специальное крепление для патронного ключа или запасной оснастки. Прорезиненная рукоятка дрели имеет два упора, которые предотвращают соскальзывание руки и обеспечивают более надежный хват.