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Дрель ударная DeWalt D21805КS, 770 Вт
5.0
1
Найти аналог
Сетевые дрели
    Дрель ударная DeWalt D21805КS, 770 Вт
    Арт. Х10660337
    5.0
    1
    Дрель ударная DeWalt D21805КS, 770 Вт
    Дрель ударная DeWalt D21805КS, 770 Вт
    Дрель ударная DeWalt D21805КS, 770 Вт
    Дрель ударная DeWalt D21805КS, 770 Вт
    Дрель ударная DeWalt D21805КS, 770 Вт
      Дрель ударная DeWalt D21805КS, 770 Вт
      Дрель ударная DeWalt D21805КS, 770 Вт
      Дрель ударная DeWalt D21805КS, 770 Вт
      Дрель ударная DeWalt D21805КS, 770 Вт
      Дрель ударная DeWalt D21805КS, 770 Вт

      Дрель ударная DeWalt D21805КS, 770 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х10660337
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Чехия
      Родина бренда
      		США
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Ударная дрель DeWalt D 21805 KS - имеет две скорости работы. Полимерный корпус редуктора способствует более удобной и надежной работе. Дрель оснащена реверсом для извлечения сверла из материала при заклинивании. На основании кабеля расположено специальное крепление для патронного ключа или запасной оснастки. Прорезиненная рукоятка дрели имеет два упора, которые предотвращают соскальзывание руки и обеспечивают более надежный хват. 

        Преимущества

        • Двухскоростной редуктор
        • Основная рукоятка с резиновой накладкой - для комфортной работы
        • Новая конструкция переключения передач редуктора - для увеличения срока службы
        • Запатентованная система поддержки якоря
        • Два режима работы - сверление и сверление с ударом
        • Реверс