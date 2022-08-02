Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD710 S2

Преимущества

Плавная регулировка скорости вращения

Наличие реверса

Электронный тормоз двигателя

Полностью металлический корпус редуктора - для увеличения срока службы инструмента

10 мм быстрозажимной патрон с блокировкой шпинделя - для быстрой смены оснастки

Мощный и производительный электродвигатель

Наличие вентилятора - для охлаждения рабочих элементов

Светодиодная подсветка - для освещения рабочей зоны

Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD 710 S2 - двухскоростной инструмент, предназначенный для сверления отверстий и закручивания крепежных элементов. Полностью металлический корпус редуктора продлевает срок службы инструмента. Аккумуляторная дрель оснащена светодиодной подсветкой, что обеспечивает оптимальное освещение рабочей зоны. Десятимиллиметровый быстрозажимной патрон с блокировкой шпинделя предназначен для быстрой смены оснастки. Время зарядки аккумулятора - 40 минут.