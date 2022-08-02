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Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD710 S2
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD710 S2
    Арт. 77777Х106216
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD710 S2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD710 S2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD710 S2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD710 S2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD710 S2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD710 S2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD710 S2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD710 S2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD710 S2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD710 S2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD710 S2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD710 S2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD710 S2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD710 S2

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD710 S2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 77777Х106216
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		24
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD 710 S2 - двухскоростной инструмент, предназначенный для сверления отверстий и закручивания крепежных элементов. Полностью металлический корпус редуктора продлевает срок службы инструмента. Аккумуляторная дрель оснащена светодиодной подсветкой, что обеспечивает оптимальное освещение рабочей зоны. Десятимиллиметровый быстрозажимной патрон с блокировкой шпинделя предназначен для быстрой смены оснастки. Время зарядки аккумулятора - 40 минут.

        Преимущества

        • Плавная регулировка скорости вращения
        • Наличие реверса
        • Электронный тормоз двигателя
        • Полностью металлический корпус редуктора - для увеличения срока службы инструмента
        • 10 мм быстрозажимной патрон с блокировкой шпинделя - для быстрой смены оснастки
        • Мощный и производительный электродвигатель
        • Наличие вентилятора - для охлаждения рабочих элементов
        • Светодиодная подсветка - для освещения рабочей зоны