Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD710 S2
Арт. 77777Х106216
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|24
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD 710 S2 - двухскоростной инструмент, предназначенный для сверления отверстий и закручивания крепежных элементов. Полностью металлический корпус редуктора продлевает срок службы инструмента. Аккумуляторная дрель оснащена светодиодной подсветкой, что обеспечивает оптимальное освещение рабочей зоны. Десятимиллиметровый быстрозажимной патрон с блокировкой шпинделя предназначен для быстрой смены оснастки. Время зарядки аккумулятора - 40 минут.
Преимущества
- Плавная регулировка скорости вращения
- Наличие реверса
- Электронный тормоз двигателя
- Полностью металлический корпус редуктора - для увеличения срока службы инструмента
- 10 мм быстрозажимной патрон с блокировкой шпинделя - для быстрой смены оснастки
- Мощный и производительный электродвигатель
- Наличие вентилятора - для охлаждения рабочих элементов
- Светодиодная подсветка - для освещения рабочей зоны