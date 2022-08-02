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Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт DeWalt DCD945B2
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт DeWalt DCD945B2
    Арт. 77777Х106333
    5.0
    1
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт DeWalt DCD945B2

      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт DeWalt DCD945B2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 77777Х106333
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Чехия
      Родина бренда
      		США
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		44
      Тип
      		аккумуляторный, ударный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD 945 B2 предназначена для закручивания крепежных элементов и сверления отверстий - как в дереве/металле, так и в кирпиче/бетоне в ударном режиме. Инструмент имеет ударный механизм (на трех регулировках интенсивности ударов) и три скорости работы. Быстрозажимной патрон обеспечивает легкую и быструю смену насадок. Металлический редуктор продлевает срок службы инструмента. Лампа точечной светодиодной подсветки обеспечивает удобную работу в слабо освещенных местах.

        Преимущества

        • Наличие быстрозажимного патрона
        • Трехскоростной редуктор - идеальная настройка под твердость материала
        • Электронная система регулировки оборотов
        • Реверс
        • Тормоз двигателя
        • Ударный механизм
        • Гнездо в корпусе для крепления бит
        • Блокировка кнопки включения
        • Металлический корпус редуктора - эффективное охлаждение и прочность
        • Удобное раздельное переключение режимов работы и выбор крутящего момента - не придется постоянно крутить кольцо муфты