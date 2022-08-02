Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт DeWalt DCD945B2

Преимущества

Наличие быстрозажимного патрона

Трехскоростной редуктор - идеальная настройка под твердость материала

Электронная система регулировки оборотов

Реверс

Тормоз двигателя

Ударный механизм

Гнездо в корпусе для крепления бит

Блокировка кнопки включения

Металлический корпус редуктора - эффективное охлаждение и прочность

Удобное раздельное переключение режимов работы и выбор крутящего момента - не придется постоянно крутить кольцо муфты

Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD 945 B2 предназначена для закручивания крепежных элементов и сверления отверстий - как в дереве/металле, так и в кирпиче/бетоне в ударном режиме. Инструмент имеет ударный механизм (на трех регулировках интенсивности ударов) и три скорости работы. Быстрозажимной патрон обеспечивает легкую и быструю смену насадок. Металлический редуктор продлевает срок службы инструмента. Лампа точечной светодиодной подсветки обеспечивает удобную работу в слабо освещенных местах.