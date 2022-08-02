Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт DeWalt DCD945B2
Арт. 77777Х106333
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Чехия
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Родина бренда
|США
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|44
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Тип
|аккумуляторный, ударный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD 945 B2 предназначена для закручивания крепежных элементов и сверления отверстий - как в дереве/металле, так и в кирпиче/бетоне в ударном режиме. Инструмент имеет ударный механизм (на трех регулировках интенсивности ударов) и три скорости работы. Быстрозажимной патрон обеспечивает легкую и быструю смену насадок. Металлический редуктор продлевает срок службы инструмента. Лампа точечной светодиодной подсветки обеспечивает удобную работу в слабо освещенных местах.
Преимущества
- Наличие быстрозажимного патрона
- Трехскоростной редуктор - идеальная настройка под твердость материала
- Электронная система регулировки оборотов
- Реверс
- Тормоз двигателя
- Ударный механизм
- Гнездо в корпусе для крепления бит
- Блокировка кнопки включения
- Металлический корпус редуктора - эффективное охлаждение и прочность
- Удобное раздельное переключение режимов работы и выбор крутящего момента - не придется постоянно крутить кольцо муфты